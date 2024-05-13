Çin kömür ve doğal gaz stoklarını artırıyor

Çin, stoklarını yenilemek için kömür ve doğal gazda gerçekleşen düşük uluslararası fiyatlardan yararlanıyor. Çin'in Nisan ayı sonuna kadar gaz ithalatı bir önceki yıla göre %21 artarken, kömür alımları %13 yükseldi. Özellikle kömürdeki artış, yerli üretimin 2020'nin üçüncü çeyreğinden bu yana ilk çeyreklik düşüşünü kaydetmesinin ardından geldi.

ÇİN RÜZGAR VE GÜNEŞ ENERJİSİNİ ARTIRDI

Çin son yıllarda rüzgar ve güneş enerjisini önemli ölçüde artırmış olsa da, elektrikli araçlar da dahil olmak üzere enerji talebi yeni arzı geride bırakmaya devam ediyor ve fosil yakıtlara daha fazla ihtiyaç duyulmasına neden oluyor. Bu yıl Çin'in elektrik tüketiminin ilk yarıda %8 artması ve en yüksek talebin geçen yılın rekorunu 100 gigawatt aşması bekleniyor - bu da Avustralya'nın şebekeye eklenmesine eşdeğer.