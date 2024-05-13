Carry trade’in yeni gözdesi TL oldu

ABD doları cinsinden borçlanıp Türk lirasına yatırım yapmak, son altı ayda gelişmekte olan piyasalarda en iyi performans gösteren carry trade oldu ve bazı bankacılar, ortodoks politikalar korunduğu ve enflasyon yavaşlamaya başladığı sürece bunun sadece bir başlangıç olduğunu söylüyor.

Yatırımcıların ABD, Avrupa ve Japonya gibi daha ucuz bölgelerden borçlanıp bu parayı Türkiye gibi yerlerdeki daha yüksek getirili finansal varlıklara yatırdığı arbitraj ticareti, dolar cinsinden borçlanan yatırımcılara son altı ayda %12'den fazla kazanç sağladı. Bu oran, en yakın rakipleri olan Meksika ve Rusya'daki yaklaşık %8'lik kazançla karşılaştırılıyor.

William Blair International'da portföy yöneticisi olan Daniel Wood, bunun Türkiye'nin yükselişinin sadece başlangıcı olabileceğini düşünenler arasında.

Blair, "Türkiye enflasyonu anlamlı bir şekilde düşürmeyi başarırsa, liranın uluslararası yatırımcılar için güçlü bir taşıma cazibesine sahip olmasının sonundan ziyade başlangıcına çok daha yakınız demektir. Bu ticaretin değerini artıran en önemli faktör politikaların sürekliliğidir" dedi.