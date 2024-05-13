Apara Piyasalar BOJ alacağı devlet tahvili miktarını azalttı
Giriş Tarihi: 13.5.2024 09:35

BOJ alacağı devlet tahvili miktarını azalttı

BOJ alacağı devlet tahvili miktarını azalttı

Japonya Merkez Bankası (BOJ), almayı teklif ettiği Japon devlet tahvil miktarını azalttı.

Japonya Merkez Bankası (BOJ) satın almayı teklif ettiği Japon devlet tahvili miktarını azalttı. BOJ, vadesine 5-10 yıl kalan tahviller için teklif miktarını 24 Nisan'daki bir önceki operasyondaki 475 milyar yenden 425 milyar yene düşürdü. BOJ daha önce 400-550 milyar yen tutarında alım yapıyordu.

10 YILLIK JGB GETİRİSİ YÜKSELDİ

10 yıllık JGB getirisi 2,5 baz puan artarak %0,93'e yükseldi. İki yıllık faiz 0,5 baz puan artışla %0,32'ye yükselerek Temmuz 2009'dan bu yana görülmemiş bir seviyeye ulaştı.

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BOJ alacağı devlet tahvili miktarını azalttı
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