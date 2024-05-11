Küresel piyasalar ABD enflasyon verilerine odaklandı

Hafta içi Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri yatırımcıların odağında yer alırken, ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin para piyasalarındaki fiyatlamaları olumlu yönde etkilemesi varlık fiyatlarına da yansıdı.

New York Fed Başkanı John Williams, Fed'in bir noktada faiz indirimine gideceğini ancak şimdilik para politikasının "iyi bir yerde" olduğunu belirtti.

Boston Fed Başkanı Susan Collins, dezenflasyonda bu yıl ilerleme sağlanamadığına işaret ederek, enflasyonda son dönemde yaşanan yukarı yönlü sürprizlerin, enflasyonun sürdürülebilir şekilde yüzde 2'ye indiğine dair daha fazla güven kazanana kadar politika faizini mevcut seviyesinde tutmanın muhtemel olduğunu gösterdiğini ifade etti.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly ise enflasyon görünümüne ilişkin belirsizliklerin arttığını vurgulayarak, para politikasının kısıtlayıcı olduğunu ancak enflasyonu düşürmenin daha fazla zaman alabileceğini söyledi.

Makroekonomik veri tarafında ise ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 4 Mayıs ile biten haftada 231 bin kişiyle geçen yıl ağustos ayından bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Analistler, iş gücü piyasasındaki soğuma sinyallerinin devam etmesinin Fed'in bu sene faiz indirimi yapabileceğine dair beklentileri güçlendirdiğini dile getirdi.

Buna göre, para piyasalarındaki Fed'in eylülde faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 61'le fiyatlanırken, gelecek hafta açıklanacak enflasyon verilerinin varlık fiyatları üzerinde etkili olması bekleniyor.

ABD'de enflasyona ilişkin verilerin yıl başından bu yana karışık sinyaller verdiğini hatırlatan analistler, bu sebeple çarşamba günkü verilerin öneminin daha da öne çıktığını ifade etti.

Analistler, gelecek hafta açıklanacak verilerden alınacak sinyallerin Fed'in para politikası üzerinde etkili olabileceğini kaydederek, Fed yetkililerinin halihazırda temkinli duruşunun piyasaları tedirgin ettiğini bildirdi.

Fed Başkanı Powell'ın salı günü yapacağı açıklamalara da dikkati çeken analistler, Powell'ın sözle yönlendirmelerinde gelecek dönem para politikasına ilişkin ipucu aranacağını kaydetti.

Söz konusu gelişmelerle hafta içi ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yatay seyrederken haftayı yüzde 4,51'den tamamladı.

Dolar endeksi, hafta içi yüzde 0,2 yükselişle 105,3'e çıktı.

Fed'in faiz indirimine eylülde başlayacağına ilişkin fiyatlamaların güçlenmesiyle, altının ons fiyatı haftayı yüzde 2,5 artışla 2 bin 361 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, yüzde 0,2 azalışla 82,5 dolara geriledi.