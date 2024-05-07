İsrail açıklamaları petrol fiyatını artırdı

Hamas'ın sunulan ateşkes tekliflerini kabul etmesine karşın İsrail'in saldırılara devam etme kararı alması ve Refah'ı vurmasının ardından petrol fiyatları yükseldi.

ICE'de Brent ham petrolü 24 sent veya %0,29 artışla 83,57 dolardan işlem görüyor. ABD Batı Teksas ham petrolünde de fiyat 24 sent veya %0,31 artışla varil başına 78,72 dolara yükseldi.

IG piyasa stratejisti Yeap Jun Rong, "Petrol fiyatları bu sabah, İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes görüşmelerindeki bazı engellerin piyasa katılımcılarını jeopolitik gerilimlerin potansiyel olarak daha uzun süre devam edeceği yönünde fiyatlamaya yönlendirmesiyle açıldı," dedi.

Yeap, piyasa katılımcılarının bu gece ve yarın açıklanacak ABD ham petrol stokları verilerine bakacağını da sözlerine ekledi.