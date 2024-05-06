Morgan Stanley: ABD enflasyon verisi hisse senetleri için kilit önem taşıyor

Morgan Stanley stratejistlerine göre, önümüzdeki hafta ABD'de açıklanacak enflasyon verisi, hisse senetlerinin seyri ve Fed'in faiz indirimine ilişkin bahisler açısından kilit önem taşıyor.

Michael Wilson liderliğindeki Morgan Stanley ekibi yayınladığı araştırma notunda, tüketici fiyat verilerinin "para politikasının izleyeceği yol ve piyasanın bu yolu fiyatlandırması" konusunda önemli bir role sahip olacağını belirtti.

Wilson, "Belirsiz bir makro yapının ortasında fiyat hareketlerinin yatırımcı duyarlılığı üzerinde ne kadar etkili olduğu göz önüne alındığında, bu açıklamanın ardından fiyat tepkisi verinin kendisinden daha önemli olabilir" dedi.

ABD GÖSTERGE ENDEKSİ CUMA GÜNÜNÜ 5.100 PUANIN ÜZERİNDE KAPATTI

S&P 500, bu yıl Fed'in gevşemesinin hala muhtemel olduğu yönündeki iyimserlik ve sağlam kurumsal kazançların duyarlılığı desteklemesiyle son iki haftada yükseldi. ABD gösterge endeksi Cuma gününü 5.100 puanın üzerinde kapatarak Wilson'ın 12 aylık hedefi olan 4.500'ün yaklaşık %14 üzerine çıktı.

Wilson, ABD ekonomisi için yumuşak iniş ya da iniş yapmama senaryolarının mümkün olduğunu söyledi. "Bu belirsiz zemin, piyasa fiyatlandırması ve sektör/faktör liderliği bu potansiyel sonuçlar arasında gidip gelirken çalışabilecek bir yatırım yaklaşımı gerektiriyor" diye yazdı.

Stratejist, sonuç olarak kaliteli döngüsel ve kaliteli büyüme hisselerinden oluşan bir halter öneriyor.