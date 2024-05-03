Goldman Sachs’tan hedge fonları öngörüsü

Goldman Sachs'a göre jeopolitik ve faiz oranlarının gidişatına ilişkin belirsizliklerin yanı sıra borsanın Nisan ayındaki düşüşü yatırım uzmanlarını ürküttüğü için hedge fonlar giderek daha savunmacı hale geliyor.

Goldman Sachs Group Inc. ana aracılık masası tarafından derlenen verilere göre, pozisyonlama verileri, hedge fonların Nisan ayında portföylerine son sekiz ayın en hızlı hızında defansif hisse senedi pozisyonları eklediğini, ancak yine de küresel hisse senetlerinde net satıcı olduklarını gösterdi. Bu, dört aylık bir alım serisini sonlandırdı. Goldman'ın verilerine göre, sağlık hizmetleri en büyük girişleri görürken, tüketici ihtiyari hisse senetleri yedi ayın en büyük net satışını yaşadı.

Truist Wealth'in eş yatırım müdürü Keith Lerner, "Hedge fonların daha savunmacı olması mantıklı. Büyük bir ilk çeyrek geçirdiniz ve şimdi faiz oranları ve enflasyon etrafında daha fazla dalgalanma ve oynaklık görüyoruz" dedi.

Son 12 ayda S&P 500'de en kötü performans gösteren sektörler savunma sektörleri oldu ve kamu hizmetleri, temel tüketim malları ve sağlık hizmetleri hisse senetleri hisse senedi göstergesinin en büyük gecikmeleri arasında yer aldı. Ancak Evercore ISI tarafından 1970'lere kadar takip edilen verilere göre, Fed'in faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutması muhtemel göründüğünden, en kötü performans gösteren hisse senedi sektörleri en büyük faydayı sağlayanlar olabilir.

Morgan Stanley portföy yöneticisi Aaron Dunn, ABD sağlık hizmetleri hisselerine yapılan büyük bahislerin, grubun döngüsel olmamasıyla açıklanabileceğini ve yatırımcıların potansiyel olarak volatiliteden korunmak için bir sığınak aradığını söyledi.

Goldman'ın verileri Nisan ayında en çok ilaç, biyoteknoloji ve sağlık ekipmanları ve malzemelerinin satın alındığını gösteriyor.