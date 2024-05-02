Japonya’nın döviz piyasasına müdahale ettiği öngörüldü

Columbia Üniversitesi akademisyeni ve eski maliye bakanlığı yöneticisi Takatoshi Ito, Japon yetkililerin muhtemelen 160 yen/dolar seviyesini kumdaki çizgileri olarak gördüklerini göstermek için döviz piyasasına müdahale ettiklerini söyledi.

Ito, "Müdahale zamanında yapılırsa etkili olur. Yetkililer spekülatif hareketlere müdahale ederek, 160'ın dolar/yen'in tavanı olabileceği yönünde piyasa beklentileri oluşturmaya çalışıyor" dedi.

Japon yetkililerin, yendeki keskin ve ekonomik olarak zayıflatıcı düşüşleri önlemek için bu hafta en az iki kez döviz piyasasına müdahale ettiğinden şüpheleniliyor.

Yendeki zayıflığın devam etmesi ve enflasyonu önemli ölçüde artırması halinde merkez bankasının faiz oranlarını bu yılın sonuna kadar iki kez %0,5'e yükseltebileceğini söyleyen Ito, "Yen'in düşüşü faiz oranı farklarını yansıtarak kademeli olarak ilerlerken, döviz müdahalesiyle trendi değiştirmek zor. Yendeki zayıflık devam eder ve enflasyona yansırsa, BOJ için yıl sonuna kadar iki faiz artırımı bir seçenek haline gelebilir" dedi.

Ito, "BOJ'un en erken bu sonbaharda faizleri yeniden artırma ve kısa vadeli politika faizini yılsonuna kadar %0,5'e çıkarma ihtimali var" diye konuştu.

Ito, 1999-2001 yılları arasında Japonya Maliye Bakanlığı'nda uluslararası işlerden sorumlu bakan yardımcısı olarak görev yaptı.