Apara Piyasalar 2025'te LNG'de arz fazlası oluşabilir
Giriş Tarihi: 2.5.2024 11:05

2025'te LNG'de arz fazlası oluşabilir

2025’te LNG’de arz fazlası oluşabilir

Küresel piyasalarda devreye alınacak doğal gaz sıvılaştırma kapasitesinin 2025'te yıllık 53 milyon ton artması ve bunun da sıvılaştırılmış doğal gazda (LNG) orta vadeli arz fazlası yaratabileceği bildirildi.

Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu'nun (GECF), 2024'e ilişkin yıllık doğal gaz raporuna göre, bu yıl başta Rusya, ABD, Senegal, Meksika ve Kongo olmak üzere yıllık 15 milyon tonluk sıvılaştırma kapasitesinin devreye girmesi bekleniyor.

Altamira, Arctic LNG, Congo, GTA gibi toplamda 5 LNG ihracat projesinin bu yıl faaliyete geçmesi öngörülen raporda, "2025'e kadar devreye alınması öngörülen sıvılaştırma kapasitesinin yıllık 53 milyon ton yükselmesi bekleniyor, bu da LNG piyasasında orta vadeli bir arz fazlası yaratabilir." ifadesine yer verildi.

Rapora göre, geçen yıl yeni sıvılaştırma kapasitesine yönelik nihai yatırım kararlarında bir toparlanma yaşandı ve 2022'deki 32 milyon tona kıyasla 41 milyon tona ulaşıldı.

Geçen yıl spot gaz ve LNG fiyatlarındaki keskin düşüşe rağmen, güçlü uzun vadeli LNG kontratları nihai yatırım kararlarındaki toparlanmayı destekledi.

Aynı dönemde nihai yatırım kararı alan 4 LNG ihracat projesinden 3'ü ABD'den geldi. ABD'den gelmeyen tek proje ise 700 bin tonluk kapasitesiyle Gabon tarafından onaylandı.

GECF'e göre, geçen yıl toplam 410 milyon ton LNG ihracatı gerçekleşti. En çok LNG'yi 88 milyon tonla ABD, yetmişdokuzar milyon tonla Katar ve Avustralya ile 31 milyon tonla Rusya ihraç etti.

Küresel doğal gaz sıvılaştırma kapasitesi 2023 sonu itibarıyla 490 milyon ton olurken kapasitenin yüzde 83'ü kullanıldı. İnşa edilecek yeni kapasitelerin kullanım oranı göz önünde bulundurulduğunda arz fazlasına neden olacağı öngörülüyor.

Kısa vadede, 2024 ve 2025'te 230 milyon tondan fazla LNG ihracat terminali projesi için nihai yatırım kararı alınması bekleniyor. Bu kapasitenin yaklaşık yüzde 50'sini ABD oluşturuyor. Bu ülkeyi yüzde 11'le Rusya, yüzde sekizer payla Meksika ile Mozambik, yüzde 7'yle Katar ve yüzde dörder payla Tanzanya ile Birleşik Arap Emirlikleri izliyor.

Bu yıl ve gelecek yıl nihai yatırım kararı alması beklenen projeler ve kapasiteleri şöyle sıralanıyor:

ÜlkeProje adıYıllık kapasite (milyon ton)Beklenen onay yılı
ArjantinArgentina FLNG22024
KanadaCedar LNG32024
MeksikaAmigo LNG4,22024
MeksikaSaguaro Energia LNG152024
MozambikCoral South FLNG 23,52024
NijeryaNigeria FLNG2,722024
KatarQatar NFS (İlave kapasite)162024
RusyaMurmansk LNG20,42024
RusyaObsky52024
SurinamFirebird LNG2,72024
Birleşik Arap EmirlikleriRuwais LNG9,62024
ABDDelfin LNG3,252024
ABDDriftwood112024
ABDFreeport (4. bölüm)52024
ABDLake Charles16,52024
ABDRio Grande (4. bölüm)5,42024
ABDTexas LNG22024
ArjantinArgentina LNG22025
SenegalTortue (2. Faz)2,52025
MozambikRovuma LNG15,22025
Papua Yeni GinePapua LNG42025
TanzanyaTanzania LNG102025
ABDCameron LNG (4. bölüm)6,752025
ABDCommonwealth LNG9,32025
ABDCorpus Christi (8-9. bölümler)3,282025
ABDCP2 LNG202025
ABDDelfin LNG6,52025
ABDDriftwood (2. Faz)5,52025
ABDMagnolia LNG8,82025
ABDPort Arthur LNG (2. Faz)13,52025
TOPLAM234,6 milyon ton

ARKADAŞINA GÖNDER
2025'te LNG'de arz fazlası oluşabilir
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz