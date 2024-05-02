2025’te LNG’de arz fazlası oluşabilir

Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu'nun (GECF), 2024'e ilişkin yıllık doğal gaz raporuna göre, bu yıl başta Rusya, ABD, Senegal, Meksika ve Kongo olmak üzere yıllık 15 milyon tonluk sıvılaştırma kapasitesinin devreye girmesi bekleniyor.

Altamira, Arctic LNG, Congo, GTA gibi toplamda 5 LNG ihracat projesinin bu yıl faaliyete geçmesi öngörülen raporda, "2025'e kadar devreye alınması öngörülen sıvılaştırma kapasitesinin yıllık 53 milyon ton yükselmesi bekleniyor, bu da LNG piyasasında orta vadeli bir arz fazlası yaratabilir." ifadesine yer verildi.

Rapora göre, geçen yıl yeni sıvılaştırma kapasitesine yönelik nihai yatırım kararlarında bir toparlanma yaşandı ve 2022'deki 32 milyon tona kıyasla 41 milyon tona ulaşıldı.

Geçen yıl spot gaz ve LNG fiyatlarındaki keskin düşüşe rağmen, güçlü uzun vadeli LNG kontratları nihai yatırım kararlarındaki toparlanmayı destekledi.

Aynı dönemde nihai yatırım kararı alan 4 LNG ihracat projesinden 3'ü ABD'den geldi. ABD'den gelmeyen tek proje ise 700 bin tonluk kapasitesiyle Gabon tarafından onaylandı.

GECF'e göre, geçen yıl toplam 410 milyon ton LNG ihracatı gerçekleşti. En çok LNG'yi 88 milyon tonla ABD, yetmişdokuzar milyon tonla Katar ve Avustralya ile 31 milyon tonla Rusya ihraç etti.

Küresel doğal gaz sıvılaştırma kapasitesi 2023 sonu itibarıyla 490 milyon ton olurken kapasitenin yüzde 83'ü kullanıldı. İnşa edilecek yeni kapasitelerin kullanım oranı göz önünde bulundurulduğunda arz fazlasına neden olacağı öngörülüyor.

Kısa vadede, 2024 ve 2025'te 230 milyon tondan fazla LNG ihracat terminali projesi için nihai yatırım kararı alınması bekleniyor. Bu kapasitenin yaklaşık yüzde 50'sini ABD oluşturuyor. Bu ülkeyi yüzde 11'le Rusya, yüzde sekizer payla Meksika ile Mozambik, yüzde 7'yle Katar ve yüzde dörder payla Tanzanya ile Birleşik Arap Emirlikleri izliyor.

Bu yıl ve gelecek yıl nihai yatırım kararı alması beklenen projeler ve kapasiteleri şöyle sıralanıyor: