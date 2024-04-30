TL varlıkların cazibesi artacak! Uzman isim açıkladı: Borsa emsallerine göre oldukça ucuz

SÜMEYYE TUNCER - APARA.COM.TR
Haftaya rekorlarla başlayan BIST 100 Endeksi, 10 bin puanı aşarak zirvesini yenilerken hisse senedi yatırımcısı yükselişin sürüp sürmeyeceğini ve hangi hisselerin öne çıkacağını merak ediyor.
BORSADA TARİHİ ZİRVE
BIST 100 Endeksi dün üst üste kırdığı rekorlarla günü, tarihi zirvesi olan 10.082,77 seviyesinde tamamladı. Yükselişe öncülük edenler ulaştırma, holding ve bankacılık endeksleri olurken piyasada gözler Standard & Poor's'un (S&P) Cuma günü açıklayacağı Türkiye raporuna çevrildi.
Borsadaki tarihi zirve sonrası hisse senedi yatırımcılarının merak ettiği soruları yanıtlayan A1 Capital Genel Müdür Yardımcısı Üzeyir Doğan, "Önümüzdeki dönemde TL varlıkları daha cazip olacak" diyerek dikkat çeken açıklamalarda bulundu:
2024 yerel seçimleri geride kaldı. Seçimsiz bir 4 yıl var. Ortodoks iktisat temelli para ve maliye politikaları devam edecek. Fed ve ECB başta olmak üzere küresel merkez bankaları faiz indirimine başlayacak. Borsa İstanbul 10 bin puan psikolojik direncini kırdı. Tüm bunlarla beraber değerlendirdiğinizde öncelikle Borsa İstanbul'da 2024 yıl sonu tahmininiz nedir? Emsallerine göre iskontolu olduğunu düşünüyor musunuz?
Borsa İstanbul'da geçen yıl ve bu yıl sene başından beri önemli getiriler olmasına rağmen Borsa İstanbul hala emsallerine göre diğer bir çok varlık grubuna göre iskontolu. Sadece bunu borsalarla değil özellikle diğer varlık gruplarıyla da kıyasladığımızda Borsa İstanbul'un oldukça geride kaldığını görüyoruz. Bu aynı zamanda potansiyelinin halen de yüksek olduğunu gösteriyor. Önümüzdeki dönemde; hem bu hafta S&P'nin not artışını muhtemelen görüyor olacağız Cuma günü hem de Temmuz ayında Moody's'in olası bir not artışını ki bu da beklenenler arasında ve Türkiye'nin gri listeden çıkarılması. Sayın Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'te ifade etmişti Temmuz gibi Türkiye'nin gri listeden çıkma durumunu. Temmuz ve Ağustos ayında enflasyonun baz etkisinin de katkısıyla hızlı şekilde gerileyecek olması. Bunlar Türkiye'ye yönelik ilgiyi artıracak gelişmeler ve yabancı alımını da destekleyecek unsurlar. Bu nedenle biz yukarı yönlü hareket trendinin genel itibariyle devam edeceğini düşünüyoruz. Yıl içerisinde de sene başında ifade ettiğimiz 400 dolar yani kabaca TL bazında 14.000 civarı halen görülebilir seviyeler olarak gözüküyor. Hatta belki üzerini test etmemiz dahi söz konusu olabilir. Eğer bu süreçte bir yol kazası yaşamazsak. O nedenle genel itibariyle borsa tarafında iyimser beklentilerimizi koruyoruz. Son yükselişlere rağmen halen de Borsa İstanbul'un oldukça ucuz olduğunun kanaatindeyiz.
Borsa İstanbul'da orta vade ve uzun vadede hangi sektörler/hisseler öne çıkabilir?
Borsada yukarı yönlü hareketleri destekleyecek ana etken yabancı girişi. O nedenle yabancı girişinin olacağı hisseler ve sektörler biraz daha ön planda olabilir. Burada özellikle bankacılık sektörü ve mali sektör yani factoring, sigorta vs. gibi. Yani mali sektör genel olarak güçlü ve gücünü korumaya da devam edecektir kanaatimce. Bununla birlikte havacılık sektörü oldukça gelişime açık bir sektör ki 2. ve 3. çeyrek havacılık sektörü için aslında zirve yapan dönemlerdir yolcu sayısı ve canlılık açısından. Şu an bulunduğumuz dönem 2. çeyreğe girmiş durumdayız. Yaz aylarında 3. çeyrek de kuvvetli gidecektir havacılık sektörü için. Bununla birlikte iletişim sektörü. Her ne kadar son dönemde kuvvetli hareketler olmuş olsa da son 10 yıllık periyoda baktığımız zaman Borsa İstanbul'daki en zayıf sektörlerden biri olarak kalmıştı. O farkı kapatması açısından iletişim sektörü burada ön plana çıkabilir. Bununla birlikte otomotiv sektörü, holdingler; bunlardan büyük ölçekli şirketler olmak kaydıyla yani yabancının da ilgi gösterebileceği şirketler. Yine petrokimya tarafının büyük şirketleri. Bunlarda yine pozitif hareketler görebiliriz.
Örneğin 1 milyon liralık olduğunu varsayalım: Orta ve uzun vadeli düşünürsek bu paranın ne kadarını borsaya, altına, mevduata veya başka bir yatırım enstrümanına yatırırdınız?
Önümüzdeki dönemin TL varlıklarının daha cazip olacağını düşünüyorum. TL varlıkları içerisinde de özellikle mevduat ve Borsa İstanbul. İkisi oldukça cazip fırsatlar sunuyor olacak. Burada yatırımcıların risk seviyesini kabul etmeleri lazım. Ne kadar risk alabildiklerini ve borsa tarafını ne kadar bildikleri önemli. Ben portföyün bu iki ürün arasında dağıtılması gerektiği kanaatindeyim. Eğer profesyonelseniz, piyasa bilginiz varsa hisse senedi ağırlığını artırabilirsiniz ya da piyasaya çok hakim değilseniz onun yerine mevduatı da tercih edebilirsiniz. Oradaki dağılımı piyasa bilginizin belirlemesi gerekiyor. Özellikle bu iki ürün dövize nazaren ya da altına nazaren yurt dışı hisse senetlerine nazaren daha iyi fırsatlar sunacak gibi görünüyor en azından bu yılın geri kalanında.