TL varlıkların cazibesi artacak! Uzman isim açıkladı: Borsa emsallerine göre oldukça ucuz

2024 yerel seçimleri geride kaldı. Seçimsiz bir 4 yıl var. Ortodoks iktisat temelli para ve maliye politikaları devam edecek. Fed ve ECB başta olmak üzere küresel merkez bankaları faiz indirimine başlayacak. Borsa İstanbul 10 bin puan psikolojik direncini kırdı. Tüm bunlarla beraber değerlendirdiğinizde öncelikle Borsa İstanbul'da 2024 yıl sonu tahmininiz nedir? Emsallerine göre iskontolu olduğunu düşünüyor musunuz?

Borsa İstanbul'da geçen yıl ve bu yıl sene başından beri önemli getiriler olmasına rağmen Borsa İstanbul hala emsallerine göre diğer bir çok varlık grubuna göre iskontolu. Sadece bunu borsalarla değil özellikle diğer varlık gruplarıyla da kıyasladığımızda Borsa İstanbul'un oldukça geride kaldığını görüyoruz. Bu aynı zamanda potansiyelinin halen de yüksek olduğunu gösteriyor. Önümüzdeki dönemde; hem bu hafta S&P'nin not artışını muhtemelen görüyor olacağız Cuma günü hem de Temmuz ayında Moody's'in olası bir not artışını ki bu da beklenenler arasında ve Türkiye'nin gri listeden çıkarılması. Sayın Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'te ifade etmişti Temmuz gibi Türkiye'nin gri listeden çıkma durumunu. Temmuz ve Ağustos ayında enflasyonun baz etkisinin de katkısıyla hızlı şekilde gerileyecek olması. Bunlar Türkiye'ye yönelik ilgiyi artıracak gelişmeler ve yabancı alımını da destekleyecek unsurlar. Bu nedenle biz yukarı yönlü hareket trendinin genel itibariyle devam edeceğini düşünüyoruz. Yıl içerisinde de sene başında ifade ettiğimiz 400 dolar yani kabaca TL bazında 14.000 civarı halen görülebilir seviyeler olarak gözüküyor. Hatta belki üzerini test etmemiz dahi söz konusu olabilir. Eğer bu süreçte bir yol kazası yaşamazsak. O nedenle genel itibariyle borsa tarafında iyimser beklentilerimizi koruyoruz. Son yükselişlere rağmen halen de Borsa İstanbul'un oldukça ucuz olduğunun kanaatindeyiz.