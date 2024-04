TL varlıkların cazibesi artacak! Uzman isim açıkladı: Borsa emsallerine göre oldukça ucuz

Borsa İstanbul'da orta vade ve uzun vadede hangi sektörler/hisseler öne çıkabilir?

Borsada yukarı yönlü hareketleri destekleyecek ana etken yabancı girişi. O nedenle yabancı girişinin olacağı hisseler ve sektörler biraz daha ön planda olabilir. Burada özellikle bankacılık sektörü ve mali sektör yani factoring, sigorta vs. gibi. Yani mali sektör genel olarak güçlü ve gücünü korumaya da devam edecektir kanaatimce. Bununla birlikte havacılık sektörü oldukça gelişime açık bir sektör ki 2. ve 3. çeyrek havacılık sektörü için aslında zirve yapan dönemlerdir yolcu sayısı ve canlılık açısından. Şu an bulunduğumuz dönem 2. çeyreğe girmiş durumdayız. Yaz aylarında 3. çeyrek de kuvvetli gidecektir havacılık sektörü için. Bununla birlikte iletişim sektörü. Her ne kadar son dönemde kuvvetli hareketler olmuş olsa da son 10 yıllık periyoda baktığımız zaman Borsa İstanbul'daki en zayıf sektörlerden biri olarak kalmıştı. O farkı kapatması açısından iletişim sektörü burada ön plana çıkabilir. Bununla birlikte otomotiv sektörü, holdingler; bunlardan büyük ölçekli şirketler olmak kaydıyla yani yabancının da ilgi gösterebileceği şirketler. Yine petrokimya tarafının büyük şirketleri. Bunlarda yine pozitif hareketler görebiliriz.