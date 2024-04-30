New York borsası düşüşle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,13 azalarak 38.337,40 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 0,24 azalışla 5.103,78 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,39 kayıpla 15.920,88 puana indi.

ABD'de enflasyonist baskıların sürdüğünün sinyalini veren veriler sonrasında, pay piyasalarında açılışta negatif seyir izlendi.

Ülkede İstihdam Maliyet Endeksi, yılın ilk çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 1,2 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Analistler, beklenenden güçlü istihdam maliyetinin kalıcı enflasyonist baskılara işaret ettiğini belirterek, ABD Merkez Bankasının (Fed) yarın açıklayacağı faiz kararı öncesinde yatırımcıların temkinli olduğunu ifade etti.

ABD'de S&P Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, şubatta yıllık bazda yüzde 6,4 arttı. ABD'nin 20 kentindeki konut fiyatlarına ilişkin endeks de şubatta yüzde 7,3 ile Ekim 2022'den bu yana en yüksek oranda artışını kaydetti.

Şirket bilançoları açıklanmaya devam ederken, bugün bilançosunu yayımlayan ve karı beklentileri aşan Eli Lilly'nin hisseleri yüzde 5,5 yükseldi.

Geliri tahminleri aşmasına rağmen karı beklentilerin altında kalan McDonald's'ın hisseleri de yüzde 4'e yakın değer kaybetti.

Coca Cola hisseleri ise şirketin karı ve geliri beklentileri aşmasına karşın güne yatay seyirle başladı.