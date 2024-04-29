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Giriş Tarihi: 29.4.2024 08:58

Pay senedi yatırımcı sayısı arttı

Pay senedi yatırımcı sayısı arttı

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde pay senedi yatırımcı sayısı geride kalan haftada arttı.

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından açıklanan yatırımcı ve hesap sayılarına göre, pay senedi yatırımcı sayısı 26 Nisan ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre 518 bin 105 kişi arttı. Pay senedi yatırımcı sayısı 7 milyon 742 bin 419 seviyesinden 8 milyon 260 bin 524'e yükseldi.

Aynı hafta pay senedi değeri ise 13,1 trilyon TL'den 13,54 trilyon TL'ye çıktı.

26.04.202419.04.202412.04.20245.04.2024
Hesap Sayısı81.146.29080.980.13880.586.80380.494.819
Yatırımcı Sayısı34.949.44434.912.78834.825.18634.803.762
Bakİyeli Hesap Sayısı15.889.80115.279.78516.025.94016.048.872
Bakiyeli Yatırımcı Sayısı11.446.15010.967.93311.597.45311.619.777
Yatırım Fonu Yatırımcı Sayısı4.818.1214.818.1214.780.7654.760.407
Pay Senedi Yatırımcı Sayısı8.260.5247.742.4198.455.6788.488.136
Menkul Kıymet(TL)17,11t16,6t16,74t16,24t
Pay Senedi(TL)13,54t13,1t13,28t12,86t
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Pay senedi yatırımcı sayısı arttı
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