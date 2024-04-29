Japon yeni yabancı para birimleri karşısında güçlenmeyi sürdürüyor

Japon yeni, bu sabah ABD doları karşısında 160 seviyesini test etmesinin ardından başlayan güçlenmesine devam ediyor. Japonya'nın kur politikasından sorumlu isim olan Maliye Bakan Yardımcısı Kanda, bir müdahale olup olmadığı konusunda yorum yapmazken, piyasalar da müdahale olup olmadığını karar verebilmiş değil. Analistler, Japon piyasalarının tatil olmasının neden olduğu zayıf likiditenin yendeki sert harekette rol oynuyor olabileceğini ifade ediyorlar.

UniCredit analistleri yaptıkları değerlendirmede, Japon piyasalarının Showa Günü tatili nedeniyle kapalı olması nedeniyle, zayıf ticaretin Japon yeninin dolar karşısındaki hareketlerini muhtemelen şiddetlendirdiğini ve önemli oynaklığından en azından kısmen sorumlu olabileceğini belirttiler.

Analistler, "Japon yetkililer olası müdahale hakkında yorum yapmadı, ancak sıkı piyasa likiditesi, 160 bariyerine ulaşıldıktan sonra kar alımını şiddetlendirmiş olabilir" ifadelerini kullandılar.

USD/JPY son olarak %2,2 düşüşle 154.52 seviyesini gördü. Şu sıralarda 154,80 seviyesinde.