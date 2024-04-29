Fed beklentileri altın fiyatını geriletti

Altın fiyatları, Fed'den erken bir faiz indirimi umutlarının azalmasıyla düştü. Gözler Fed'in 1 Mayıs Çarşamba günü sona erecek toplantısına ve bu hafta açıklanacak olan ABD tarım dışı istihdam verilerine çevrilmiş durumda.

Ons altın bu sabah 2320 dolar seviyesini test etti ve şu sıralarda Cuma gününe göre yüzde 0,34 kayıpla 2330,15 dolar seviyesinde.

Bugün için destek seviyesinin 2311 dolar olarak ifade edildiği ons altında, direnç noktası ise 2351 dolarda. Desteğin aşağı kırılması halinde 2291 dolar seviyesinin görülmesi bekleniyor. Yukarı hareketlerde ise 2377 doolar hedeflenebilir.

KCM Trade baş piyasa analisti Tim Waterer, "Kısa vadede altın, faiz indirimlerinin ertelenme ihtimali nedeniyle bazı zorluklarla karşı karşıya. Ancak altın 2200-2350$ aralığında kalabilirse, değerli metal önümüzdeki çeyreklerde ABD makro verilerindeki olası bir gerilemeden faydalanmak için iyi bir konuma sahip olacaktır" değerlendirmesini yaptı.

Fed'in yarın başlayacak ve 1 Mayıs'ta sona erecek toplantıda gösterge faiz oranını %5,25 ile %5,5 arasında sabit tutacağı düşünülüyor.

Waterer, "Powell'dan bu hafta şahin bir eğilim duyarsak, başka bir sağlam istihdam baskısı ile birleştiğinde, altın aşağı yönde bazı önemli destek seviyelerinin test edilmesiyle karşı karşıya kalabilir" dedi.

CME'nin FedWatch aracına göre, yatırımcılar şu anda bu yıl tek bir faiz indirimini fiyatlıyor ve bunun Kasım ayında geleceğini düşünüyor