Citi, dolara karşı Türk Lirasını önerdi

Citi stratejistleri, önümüzdeki birkaç ayda sermaye akışı çekeceği görüşüyle 6 aylık forward işlemleri üzerinden Türk lirasında dolara karşı uzun pozisyon alınmasını önerdi.

"TCMB TEMKLİNLİ DURUŞUNU SÜRDÜRMEYE HAZIR"

Aralarında Luis Costa'nın da yer aldığı Citi stratejistleri, "Seçimlerin artık ufukta görünmediği bir dönemde TCMB yurt içi parasal koşulların daha da sıkılaştırılması için mücadele ederek temkinli duruşunu sürdürmeye hazır" değerlendirmesinde bulundu.

Yetkililerin aynı zamanda yurt içi para akışını Döviz mevduatlarından uzaklaştırmak için kademeli bir çabaya da odaklandığı belirtti.

Merkez Bankası'nın şu an için politika faizlerini doğrudan artırmak yerine makro ihtiyati tedbirlere daha fazla odaklanabileceği belirtilerek "Ancak tüketici enflasyonunun Mayıs/Haziran aylarında zirveye ulaştığı dönemde daha fazla faiz artışı ihtimalini tamamen göz ardı etmiyoruz" ifadeleri kullanıldı.