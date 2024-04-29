Blinken’in Orta Doğu ziyareti petrol fiyatlarını aşağı çekti

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimleri azaltacak bir ateşkese aracılık etme çabaları çerçevesinde yaptığı ziyaretler petrol fiyatlarını aşağı çekti.

Geçen hafta %2,5 yükselen Brent petrolünde fiyat bu saban 89 doların altına indi. ICE'de vadeli Brent petrolü Cuma gününe göre 80 cent düşüşle 88,70 dolardan işlem görüyor.

NYMEX'de Batı Teksas petrolü de bu saban 67 cent düşüşle 83,19 dolar seviyesinde.

ING Groep NV'nin emtia stratejisi başkanı Warren Patterson, "Jeopolitik riskler önemli ölçüde azaldı. Ancak yılın ikinci yarısı için görünüm daha az net ve büyük ölçüde OPEC+ politikasına bağlı" dedi.