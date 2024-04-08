Küresel piyasalar haftaya karışık seyirle başladı

Geçen hafta Fed yetkililerinin şahin tonlu sözle yönlendirmeleri ve işgücü piyasasının sıkı duruşuna işaret eden verilerin ardından risk iştahının gerilediği görülürken, bu hafta ülkede açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinden Fed'in gelecek dönem politikalarına ilişkin ipuçları alınabileceği tahmin ediliyor.

Analistler, cuma günü de ABD'deki önemli bankaların bilançolarını açıklamasının beklendiğini ifade ederek, bu hafta hisse ve sektör bazlı oynaklığın da artabileceğini söyledi.

Fed'in enflasyonla mücadele kapsamında politika faizini Temmuz 2023'ten bu yana 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında tutmasına karşın, geçen hafta açıklanan verilerin ekonomik aktivitedeki güçlü duruşa işaret ettiğini aktaran analistler, bu durumun bankanın haziranda faiz indirimine gidebileceğine yönelik fiyatlamaları ötelediğini söyledi.

Analistler, geçen haftanın son işlem gününde ülkede tarım dışı istihdamın martta 303 bin kişi ile beklentileri aşması ve işsizlik oranının yüzde 3,9'dan yüzde 3,8'e gerilemesinin iş gücü piyasasındaki sıkı duruşun sürdüğüne işaret ettiğini vurguladı.

Söz konusu verilerin ardından para piyasalarında, Fed'in ilk faiz indirimine gitme ihtimali haziranda yüzde 48 ve temmuzda yüzde 67 ile fiyatlanmaya başladı.

Bu hafta ülkede açıklanacak enflasyon verilerinin söz konusu fiyatlamalar üzerinde değişikliğe sebep olabileceğini belirten analistler, ABD'de TÜFE'nin martta aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 3,4 artış göstermesinin beklendiğini bildirdi.

Öte yandan, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık 3 baz puanlık artışla yüzde 4,43 seviyesinden haftaya başlarken, dolar endeksi de önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 104,4 seviyesinde bulunuyor.

Altının ons fiyatı geçen haftayı yüzde 4,3 değer kazancıyla 2 bin 330 dolardan tamamlayarak, tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirmesinin ardından yen haftaya da yükseliş eğilimiyle başladı ve şu sıralarda yüzde 0,5 artışla 2 bin 342 dolardan alıcı buluyor.

Brent petrolün varil fiyatı ise Ortadoğu'da devam eden jeopolitik gerilimler ve arz endişelerinin etkisiyle geçen hafta yüzde 4,3 artarak 90,5 dolardan haftayı tamamlayarak Ekim 2023'ten bu yana en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi.

Dün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun zaferin yakın olduğunu söylemesi üzerine ülkenin güney Gazze'den bazı birlikleri çıkaracağını söylemesinin ardından bugün Brent petrolün varil fiyatı önceki kapanışının yüzde 1,1 altında 89,5 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü New York borsasında Nasdaq endeksi yüzde 1,24, S&P 500 endeksi yüzde 1,11 ve Dow Jones endeksi ise yüzde 0,80 artış kaydetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne ise karışık bir seyirle başladı.

Avrupa borsalarında ise geçen haftanın son işlem gününde negatif seyir hakim olurken, bu hafta gözler Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararına çevrildi.

Analistler, ECB'nin faizleri bu toplantıda sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını anımsatarak, toplantı sonrası ECB Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı açıklamalardan bankanın gelecek dönemde izleyeceği adımlara ilişkin ipuçları aranacağını söyledi.

Bankanın haziranda faiz indirimlerine başlayabileceğine ilişkin beklentilerin güçlü kalmaya devam ettiğini bildiren analistler, bu hafta bölge genelinde açıklanacak yoğun veri gündeminin de yatırımcıların odağında bulunduğunu dile getirdi.

Cuma günü İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,81, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,24, Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 1,11 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,29 azalış kaydetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni haftaya ise karışık bir seyirle başladı.

Asya pay piyasalarında ise Çin hariç pozitif seyir öne çıkarken, Çin Merkez Bankasının (PBoC) bilim ve teknoloji alanını desteklemek için 69 milyar dolar kredi vereceğini açıklaması dikkati çekti.

Analistler, Çin hükümetinin ekonomik aktiviteyi canlandırmak adına teşvik paketlerine devam edeceğinin beklendiğini belirterek, bu hafta Güney Kore Merkez Bankası, Yeni Zelanda Merkez Bankası, Tayland Bankası ve Filipinler Merkez Bankasının para politikası toplantılarının yatırımcıların odağında bulunduğunu bildirdi.

Ayrıca, Çin Başbakanı Li Çiang, ülkesini ziyaret eden ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'e, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari sorunların, siyaset ve güvenliğin konusu haline getirilmesi gerektiği mesajını verdi.

Öte yandan, cuma günü Hindistan Merkez Bankası piyasa beklentileri doğrultusunda politika faizini değiştirmeyerek yüzde 6,50'de sabit tuttu. Merkez bankası böylece üst üste yedi toplantıda da politika faizini değiştirmemiş oldu.

Bugün açıklanan verilere göre ise Japonya'da şubatta ödemeler dengesi 2,6 trilyon yen ile beklentilerin altında kaldı.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 artarken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 geriledi.

Yurt içinde cuma günü alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 5,37 değer kazancıyla 9.618,83 puanla rekor seviyeden tamamladı.

Dolar/TL, cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyerek günü önceki kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 32,0318'den tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 32,0020 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise Almanya'da dış ticaret dengesi ve sanayi üretimi, ABD'de tüketici enflasyon beklentileri verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.700 ve 9.800 seviyelerinin direnç, 9.600 ve 9.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

09.00 Almanya, şubat ayı sanayi üretimi

09.00 Almanya, şubat ayı ticaret dengesi

10.00 Türkiye, şubat ayı sanayi üretimi

10.00 Türkiye, mart ayı finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları

11.30 Avro Bölgesi, nisan ayı Sentix yatırımcı güven endeksi

18.00 ABD, mart ayı tüketici enflasyon beklentileri