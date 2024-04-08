Japonya’da reel ücretler geriliyor

Japonya'da reel ücretler, tüketici fiyatlarındaki artışın hızlanmasının ardından Şubat ayında üst üste 23'ncü ayda da düşerek harcamalar üzerinde baskı oluşturdu.

Japonya Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, çalışanların reel nakit kazançları bir önceki yıla göre %1,3 düştü.Ekonomistler %1,4'lük bir gerileme öngörüyordu.

Nominal ücretler ise beklentilere paralel olarak %1,8 arttı.

Reel ücretlerdeki son düşüş, tüketici fiyatlarındaki artışın Şubat ayında Kasım ayından bu yana en yüksek hız olan %2,8'e çıkmasıyla gerçekleşti.

Geçtiğimiz mali yılda Japon çalışanlar son otuz yılın en büyük ücret artışlarını aldılar, ancak bu hız neredeyse iki yıldır Japonya Merkez Bankası'nın %2'lik hedefinde ya da üzerinde seyreden enflasyonun gerisinde kaldı. Bunun sonucunda hane halkları son bir yıldır her ay harcamalarını kısıyor.

Daiwa Securities'de ekonomist olan Kota Suzuki, "Ücret görüşmelerinden elde edilen önemli ücret kazanımlarının bordrolara yansıyacağı ve enflasyonun yavaşlayacağı bu yılın ortasında reel ücret artışının pozitife dönmesini bekliyorum" dedi.