Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi kapanışın hemen altında 506 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,3 primle 18.216 puan seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yatay seyirle 7.908 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,2 artışla 34.096 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi açılışın hemen üzerinde 8.063 puan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi 0,4 azalışla 10.873 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu sıralarda kapanış rakamının hemen altında 1,0835 seviyelerinde seyrediyor.

Küresel piyasalar, dünya genelinde enflasyon verilerinin açıklanacağı haftaya karışık seyirle başlarken, Avrupa pay piyasalarının odağında Avrupa Merkez Bankasının (ECB) perşembe günkü faiz kararı ve sonrasında ECB Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı konuşma yer alıyor.

Analistler, ECB'nin faizleri bu toplantıda sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını anımsatarak, bankanın haziranda faiz indirimlerine başlayabileceğine ilişkin beklentilerin güçlü kalmaya devam ettiğini bildirdi.

Öte yandan Almanya'da bugün açıklanan sanayi üretimi şubatta yüzde 2,1 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, şubat ayı dış ticaret fazlası 21,4 milyar avro oldu.

Analistler, bugün bölgede açıklanacak Sentix yatırımcı güven endeksi ve ABD'de tüketici enflasyon beklentilerinin takip edileceğini ifade etti.