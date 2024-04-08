Altının gramı 2 bin 409 liradan işlem görüyor

Altının gram fiyatı cuma günü altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanarak, günü yüzde 2,1 artışla 2 bin 399 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı yeni haftaya da yükselişle başlamasının ardından saat 11.30 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 2 bin 409 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 200 liradan, cumhuriyet altını 16 bin 500 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu sıralarda yüzde 0,3 değer kazancıyla 2 bin 337 dolar seviyesinden alıcı bulurken, gün içerisinde 2 bin 354 dolara çıkarak zirve seviyesini de yeniledi.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) yılın ikinci yarısında faiz indirimlerine başlayacağına ilişkin beklentilerin gücünü korumaya devam etmesiyle altına olan talebin arttığını belirterek, bu hafta ABD'de açıklanacak enflasyon verileri ve Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

ABD'deki enflasyon verilerinin para piyasalarındaki fiyatlamalar üzerinde değişikliğe sebep olabileceğini belirten analistler, ABD'de TÜFE'nin martta aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 3,4 artış göstermesinin beklendiğini bildirdi.

Analisteler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de tüketici enflasyon beklentileri verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 360 ve 2 bin 400 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 300 ve 2 bin 270 doların destek konumunda olduğunu kaydetti.