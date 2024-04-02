Asya borsaları karışık seyrediyor

Bugün, Japonya Maliye Bakanı Shunichi Suzuki, Japonya Merkez Bankasının (BoJ), genişleyici para politikasına "muhtemelen" devam edeceğini dile getirirken, BoJ'un kurdaki aşırı oynaklığa karşı harekete geçmeye hazır olduğunu belirtti.
Artan uzun vadeli faiz oranlarının borç finansman maliyetini artırabileceğini ifade eden Suzuki, bunun, "Japonya'nın mali durumu üzerinde baskı oluşturabileceği riskine karşı dikkatli olunmalı." dedi.
Öte yandan, Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi'nin hisse fiyatının, şirketin geçen hafta ilk elektrikli otomobili SU7'yi piyasaya sürmesinin ardından ilk işlem gününde yüzde 16'nın üzerine çıkan değer kazancıyla Hong Kong pay piyasalarının yükselişine öncülük ettiği görülüyor.
Söz konusu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 Endeksi yüzde 0,1 artışla 39.839 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 primle 2.753 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yatay seyirle 151,69 seviyesinde bulunuyor.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 değer kaybıyla 73.865 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 0,1 düşüşle 3.075 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 2,2 artışla 16.909 puandan işlem görüyor.