Apara Piyasalar HSBC'nin altın tokeni perakende yatırımcılar için hayata geçti
Giriş Tarihi: 27.3.2024 10:39 Son Güncelleme: 27.3.2024 11:14

HSBC'nin altın tokeni perakende yatırımcılar için hayata geçti

HSBC’nin altın tokeni perakende yatırımcılar için hayata geçti

HSBC'nin altın token'i Hong Kong'daki perakende yatırımcılar için hayata geçti.

HSBC, Hong Kong'daki günlük yatırımcılar için altını tokenleştiriyor ve perakende pazarına yönelik blok zinciri tabanlı bir gerçek dünya varlığı yaratan ilk banka olarak övünme haklarını talep ediyor.

Banka Çarşamba günü yaptığı basın açıklamasında, bankanın Orion dijital varlıklar platformunda basılan HSBC Altın Token'in HSBC Online Bankacılık ve HSBC HK Mobil Uygulaması aracılığıyla kullanılabileceğini söyledi.

Bankalar ve finans kurumları, tokenleştirme olarak bilinen bir süreçte, hem özel defterler hem de Ethereum gibi halka açık ağlar olmak üzere bir dizi gerçek dünya varlığını (RWA) blok zincirlerine getiriyor.

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HSBC'nin altın tokeni perakende yatırımcılar için hayata geçti
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