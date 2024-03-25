New York borsası düşüşle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,17 azalarak 39.410,54 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,28 azalışla 5.219,52 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,57 kayıpla 16.335,30 puana geriledi.

Pay piyasaları, yoğun veri takvimiyle Fed yetkililerinin açıklamalarının yatırımcıların odağında olduğu haftaya negatif bir başlangıç yaptı.

ABD'de beklentilerin üzerinde gelen son enflasyon verilerine rağmen Fed'in geçen haftaki toplantısının ardından yayımladığı tahminlerinde yıl sonuna kadar 3 faiz indirimi yapılabileceğini öngörmeye devam etmesi, geçen hafta piyasalarda iyimserliğe neden olmuştu.

Yeni haftada Fed yetkililerinin açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde etkili olması beklenirken, Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, bu yıl sadece bir faiz indirimi beklediğini belirtti. Hala Kovid-19 salgını ekonomisinde olunduğunu kaydeden Bostic, ekonomi ve enflasyonunun kademeli yavaşlamasını beklediğini aktardı.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee ise bu yıl 3 faiz indiriminin düşüncesine uygun olduğunu ifade etti. Hikayenin temelden değişmiş gibi görünmediğini belirten Goolsbee, ancak enflasyon konusunda kaydedilen ilerlemenin düşüşte olduğunun görülmesi gerektiğini kaydetti.

Analistler, Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin yanı sıra yeni haftada yoğun veri gündeminin de takip edileceğini belirterek, özellikle büyüme verileri ve Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı kişisel tüketim harcamalarının Fed'in gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin sinyaller verebileceğini aktardı.

Kurumsal tarafta ise ABD'li çip üreticileri Intel ve AMD'nin hisseleri, Çin'in Intel ve AMD çiplerinin kamu bilgisayarları ve sunucularından aşamalı olarak kaldırılmasına yönelik yeni yönergeler hazırladığına ilişkin haberlerin ardından değer kaybetti. Intel'in hisselerindeki düşüş yüzde 4'ü ve AMD'nin hisselerindeki düşüş yüzde 2'yi aştı.

Microsoft'un hisseleri de Çin'in yeni yönergeleriyle aynı zamanda Windows işletim sistemi yerine yerli seçeneklerin tercih edilmesini amaçlaması nedeniyle yüzde 1'in üzerinde değer kaybetti.

ABD'li teknoloji devlerinden Apple, Meta ve Alphabet'in hisseleri de Avrupa Birliğinin (AB) söz konusu şirketlerin Dijital Piyasalar Yasası kapsamındaki kurallara uyup uymadıklarını belirlemek üzere soruşturma başlatması sonrası yüzde 1'in üzerinde düştü.

Son dönemde güvenlik sorunlarıyla gündeme gelen ABD'li uçak üreticisi Boeing'in hisseleri ise Üst Yönetici (CEO) Dave Calhoun'un yıl sonunda istifa edeceğinin açıklanması sonrası yüzde 1'e yakın değer kazandı.