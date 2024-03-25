Asya borsaları haftaya düşüşle başladı

Dün, Çin Kalkınma Forumu'na katılan Çin Başbakanı Li Çiang, yabancı yatırımcıların ülkede karşılaştığı sorunlar ve piyasaya erişim sıkıntıları için adım atacaklarını ifade ederken, aynı forumda konuşan Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, kapsamlı bir piyasa yanlısı reform paketiyle Çin'in mevcut durumundan çok daha hızlı büyüyebileceğini kaydetti. Ülkede bugün açıklanan yılın ilk iki ayına ilişkin toplam mal ithalat ve ihracatı yıllık bazda yüzde 8,7 artış gösterdi.

Bugün Japonya'da açıklanan verilere göre öncü gösterge endeksi 109,5 ile beklentilerin altında kalırken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1'i aşan azalışla 151,3 seviyesinden haftaya başladı.

Söz konusu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 Endeksi yüzde 1,2 azalışla 40.414 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4 değer kaybıyla 2.737puandan günü tamamladı.

Hindistan'da resmi tatil nedeniyle işlem gerçekleşmezken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 0,4 azalışla 3.035 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 kayıpla 16.462 puandan işlem görüyor.