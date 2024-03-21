Fed’den gelen sinyaller Wall Street endekslerini yukarı taşıdı

Fed'in faiz oranlarını sabit tutması ve bu yıl üç kez indirilebileceği beklentilerini güçlendiren açıklamalar yapmasının ardından Wall Streethisse senedi endeksleri günü yükselişle tamamladı.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın FOMC toplantısı sonrasındak düzenlediği bir basın toplantısında, enflasyon ve işgücü piyasasına ilişkin yorumları ile Fed'in bilanço küçültme hızını yavaşlatacağı sinyali Wall Street'te yukarı harekete destek verdi.

Dow Jones Sanayi Endeksi 401,37 puan veya %1,03 artışla 39.512,13'e, S&P 500 46,11 puan veya %0,89 artışla 5.224,62'ye ve Nasdaq Bileşik 202,62 puan veya %1,25 artışla 16.369,41'e yükseldi.

S&P'nin 11 ana sektöründen dokuzu yükseldi ve bunlardan beşi %1'in üzerinde artış gösterdi. Tüketim sektörü %1,5'lik kazançla başı çekti. Sağlık sektörü %0,23'lük düşüşle en zayıf sektör oldu.

Sağlık sektöründe, ABD'de listelenen BioNTech hisseleri, kanser ilacı geliştirmeye odaklandığı için 2023 gelir ve kazançlarında düşüş bildirmesinin ardından %4,4 düştü. COVID-19 aşısı üreticisi Moderna'nın hisseleri %1,9 düşerken, Novavax %2,2 değer kaybetti.

İhtiyari tüketici sektörüne en büyük desteği hisseleri %1,3 değer kazanan Amazon.com verdi.

Buna ek olarak Tesla, Çin'de üretilen Model Y araçlarının fiyatını 1 Nisan'dan itibaren 5.000 yuan (694,55 $) artıracağı haberlerini doğruladıktan sonra %2,5 değer kazandı.

TD Ameritrade'de kıdemli alım satım stratejisti olan Alex Coffey, piyasanın herhangi bir veriyi göz ardı etmeye çalışmadığını söyledi, ancak Powell'ın piyasaya verileri göz ardı etmek için kullanabilecekleri bir neden verdiğini savundu.

Coffey, "Bugüne Jerome Powell'ın piyasa beklentilerini geri çekebileceğini ya da son iki ayda elde ettiğimiz veriler nedeniyle Aralık ayından bu yana güvercin beklentilerden uzaklaşabileceğini düşünerek geldik. Her ne kadar tam bir güvercin olmasa da, son dönemdeki piyasa endişelerine karşı güvercin bir tavır sergiledi" dedi.

Dün NYSE'de, 633 yeni en yüksek ve 71 yeni en düşük seviyenin görüldüğü işlemlerde, yükselenler düşenleri 3,76'ya 1 oranında geride bıraktı.

S&P 500 52 haftanın 81 yeni en yüksek ve bir yeni en düşük seviyesini kaydederken, Nasdaq 251 yeni en yüksek ve 101 yeni en düşük seviyeyi kaydetti.

ABD borsalarında, son 20 seansın ortalaması olan 12,2 milyara kıyasla 11,67 milyar hisse el değiştirdi.