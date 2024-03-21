Fed beklentileri ons altını 2200 doların üzerine taşıdı

Altın, Fed'in bu yıl üç faiz indirimine ilişkin görünümünü korumasının ardından yeni zirvelere ulaştı. FOMC toplantısı sonrası basın toplantısında konuşan Fed Başkanı Powell'ın enflasyon, faiz ve bilanço küçültmeye ilişkin verdiği mesajlar ons altın fiylatını 2222,25 dolara kadar taşıdı.

Ons altın bu saban 2203,94 dolar seviyesinden işlem görüyor

Saxo Markets döviz stratejisi müdürü Charu Chanana'nın, tahvil getirilerinin düşmesiyle altının 2.200 dolar seviyesini aştığını vurguladı.

State Street Global Advisors APAC altın stratejisti Robin Tsui'ye göre altın, ABD dolarının son dönemdeki zayıflığı ve 10 yıllık Hazine tahvil getirilerinin düşmesiyle birlikte yükselişe geçti. Tsui, "Fed'in ikinci yarıda faiz oranlarını düşürmeye başlamasıyla birlikte altının boğa tabanı senaryomuzu (2.200 dolar/ons ile 2.400 dolar/ons arasında) test etmesini bekliyoruz" dedi.

Ons altın ay başından bu yana yüzde 7,8, yıl bayşından bu yana yüzde 6,8 ve son 1 yılda yüzde 10,75 yükseldi.