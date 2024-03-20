Bitcoin ETF sermaye çıkışları ile karşı karşıya kalmaya devam ediyor

Bitcoin'deki satış dalgasının etkisiyle Grayscale'in ETF'i Bitcoin Trust'tan rekor çıkışlar yaşanmaya devam etti ve varlık kayıpları hızlandı.



Grayscale'in ETF'i, Pazartesi günü yaşarığı 642,5 milyon $'lık rekor sermaye çıkışının ardından dün de 443,6 milyar dolar çıkış ile karşı karşıya kaldı.



Yatırımcılar, 10 Ocak'ta ETF'ye dönüştürülmesinden bu yana Grayscale fonundaki varlıklarını boşaltıyor. Grayscale ETF'den çıkışlar, 10 Ocak'tan bu yana toplamı yaklaşık 12,89 milyar dolara ulaştı.



11 Ocak'ta işleme açılan tüm spot Bitcoin ETF'ler, BlackRock'ın ETF'inin verileri olmadan hesaba katıldığında dün 401,43 milyon dolar net sermaye çıkışı gerçekleşti. Spot Bitcoin ETF'lerine 11 Ocak'tan bu yana yaşanan sermayi girişi 11,6 milyar dolara geriledi ve yönetimleri altındaki varlık tutarı 54,05 milyar dolar indi.