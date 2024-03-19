Ukrayna saldırıları Rusya’nın petrol işleme kapasitesini sınırladı

Gunvor Group Ltd. CEO'su Torbjörn Törnqvist, Rusya'nın günlük petrol işleme kapasitesinin yaklaşık 600.000 varilinin Ukrayna'nın insansız hava aracı saldırıları nedeniyle devre dışı kaldığını tahmin ediyor.

Hafta sonu Rusya'da bazıları sınırlarının derinliklerinde olmak üzere çok sayıda tesisin insansız hava araçlarıyla vurulması dizel vadeli işlemlerini dördüncü seansta da yükseltirken benzin vadeli işlemlerini altıncı seansta da tırmandırdı.

Houston'da düzenlenen CERAWeek konferansında konuşan Törnqvist, "Bu çok önemli çünkü bu durum distilat ihracatını doğrudan etkileyecek. Bu da ihracatı muhtemelen birkaç yüz bin varil azaltacak, yani bana göre bu bir distilat sorunu" dedi.

Gunvor, Ukrayna'nın işgalinden önce Rus petrolünün önemli bir tüccarıydı ancak çatışma başladıktan kısa bir süre sonra ticaretten çekildi.

JPMorgan Chase & Co. ise Ukrayna saldırılarının Rus petrol rafinaj kapasitesinin günde yaklaşık 900.000 varilini devre dışı bıraktığını tahmin etti. Natasha Kaneva'nın da aralarında bulunduğu analistler, kapasitenin eski haline dönmesinin "aylar olmasa da birkaç hafta" sürebileceğini ve saldırıların küresel ham petrol fiyatlarına varil başına yaklaşık 4 dolar risk primi ekleyebileceğini söyledi.

Törnqvist, genel olarak ham petrol piyasalarının çoğunlukla dengede olduğunu ve adil bir şekilde değerlendiğini belirterek, ABD arzının bu yıl 2023'teki günlük 700.000 ila 800.000 varil hızının yaklaşık yarısı oranında artmasın��n muhtemel olduğunu sözlerine ekledi.