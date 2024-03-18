Apara Piyasalar Nikkei 225 Endeksi BoJ kararı öncesi yükseldi
Giriş Tarihi: 18.3.2024 09:40

Nikkei 225 Endeksi BoJ kararı öncesi yükseldi

Nikkei 225 Endeksi BoJ kararı öncesi yükseldi

Japaonya Merkez Bankası'nın (BoJ) yarın açıklayacağı politika kararı öncesinde Tokyo Borsası'nda Nikkei 225 Endeksi yükseldi.

Tokyo Borsası'nda Nikkei 225 Endeksi, BOJ'un yarın açıklayacağı para politikası kararları öncesinde yükseldi.

BOJ'un 8 yıldır uyguladığı negatif faiz politikasına son vereceği beklentilerinin de etkisiyle Nikkei 225'endeksi günün ilk seansında %2,1 artışla 39.521,43 seviyesine yükseldi. Topix endeksi deX %1,51 artışla 2.711,15 seviyesine ulaştı.

IwaiCosmo Securities araştırma müdürü Shoichi Arisawa, "BOJ'un yapacağı değişikliklerle ilgili belirsizlikler çeşitli medya kuruluşlarından gelen raporları okuduktan sonra çoğunlukla ortadan kalktığı için yatırımcılar rahatladı" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Nikkei 225 Endeksi BoJ kararı öncesi yükseldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz