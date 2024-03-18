Binance CEO’sundan Bitcoin tahmini

Binance CEO'su Richard Teng'e göre, kurumsal yatırımcıların kripto destekli borsa yatırım fonlarına daha fazla para akıtmasıyla Bitcoin rekor kıran rallisini sürdürmeye ve 80.000 doların üzerine çıkmaya hazırlanıyor.

Pazar günü Bangkok'ta düzenlenen bir etkinlikte konuşan Teng, bu yılın başlarında ABD'de Bitcoin ETF'sinin piyasaya sürülmesinin kurumsal yatırımcıların ve yeni fon akışlarının ilgisini çektiğini söyledi ve "daha yeni başlıyoruz" diye ekledi.

Teng, daha önce kripto paranın yılı 80.000 dolar civarında bitireceğini tahmin ettiğini, ancak şimdi "arzın azalması ve talebin gelmeye devam etmesiyle" bunu aştığını gördüğünü söyledi. Bu tahminin kendi kişisel görüşü olduğunu yineleyen Teng, rallinin "düz bir çizgi" olmayacağını ve iniş çıkışların piyasa için iyi olacağını da sözlerine ekledi.

Dünyanın en büyük kripto para birimi bu yıl %56 artış göstererek geçtiğimiz hafta neredeyse 73.798 $ ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bu yükseliş, bazı yatırımcılar arasında balon endişelerine yol açarak son seanslarda bir miktar dalgalanma ve satışları tetikledi.