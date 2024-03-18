Avrupa borsaları karışık seyrediyor

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yatay seyirle 504,7 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 primle 17.954 puan seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 artışla 7.732 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,2 yükselişle 34.027 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 primle 10.614 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 kayıpla 8.155 puanda bulunuyor.

Avro dolar paritesi yüzde 0,1'e yakın yükselişle şu sıralarda 1,0890 seviyelerinde işlem görüyor.

Küresel piyasalar, ABD, İngiltere ve Japonya merkez bankalarının faiz kararlarını açıklayacağı haftaya temkinli şekilde başlarken, gözler Avrupa tarafında bugün açıklanacak Avro Bölgesi enflasyon verilerine çevrildi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) bu hafta gerçekleştireceği para politikası toplantısında politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, analistler, çarşamba günü bankanın faiz kararını açıklamasının ardından Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı sözle yönlendirmelerin varlık fiyatları üzerinde etkili olmasının beklendiğini bildirdi.

Öte yandan, perşembe günü İngiltere Merkez Bankasının (BoE) alacağı faiz kararı yatırımcıların odağına yerleşirken, BoE Başkanı Andrew Bailey'in karar sonrası yapacağı açıklamalarda bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipuçları aranacak.

Öte yandan Avrupa Birliği ile Mısır arasında ekonomik ve siyasi ilişkileri güçlendirmek amacıyla imzalanan ortak deklarasyonun değeri 2020'den 2023'e kadar olan dönemde 12,8 milyar doları buldu.