Arz endişeleri Brent petrolün fiyatını yükseltti

Cuma günü 85,55 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 85,34 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.05 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,41 artarak 85,69 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 80,97 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, jeopolitik gerilimler ve arz endişeleri etkili oldu.

Ukrayna'nın Rusya'nın petrol rafinerilerine yönelik saldırıları, Asya ve Avrupa'nın bazı bölgelerine yakıt tedarikini kesintiye uğratabileceği endişelerine yol açıyor.

Dün, Rusya Savunma Bakanlığı, başta başkent Moskova olmak üzere gece boyunca Ukrayna'nın Rusya topraklarına yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) ve roketlerle saldırı girişiminde bulunduğunu duyurdu.

Hava savunma sistemlerinin İHA'ları düşürdüğüne işaret edilen açıklamada, farklı bölgelerde toplam 35 İHA'nın imha edildiği bilgisi paylaşıldı.

Krasnodar yerel yetkilileri de Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin İHA'larla Krasnodar Bölgesi'ndeki Slavyanskiy petrol rafinerisine saldırı girişiminde bulunduğunu bildirdi. Etkisiz hale getirilen İHA'lardan birinin tesise düşmesi sonucu çıkan yangının ise bir süre sonra söndürüldüğü belirtildi.

Çarşamba günü de Rusya'nın güneyindeki en büyük petrol rafinerisi Novoşahtinskiy Petrol Ürünleri Tesisi'ne gerçekleştirilen saldırıda İHA'nın tesise düşmesi nedeniyle üretim durdurulmuştu.

İsrail-Filistin çatışmas�� nedeniyle Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilim de fiyatları destekleyici unsur olmaya devam ediyor.

Öte yandan, geçen hafta ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin beklentileri aşmasıyla ABD Merkez Bankasının (Fed) yılın ilk yarısında faiz indirimlerine başlayabileceğine yönelik ihtimallerin zayıflaması da fiyatlardaki yükselişi sınırlıyor.

Fed'in çarşamba günü bankanın faiz kararını açıklamasıyla soru işaretlerinin sınırlı da olsa azalabileceği tahmin ediliyor.

Brent petrolde teknik olarak 85,79 ile 86,22 dolar aralığının direnç, 85,36 ile 84,93 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.