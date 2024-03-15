Avrupa borsaları karışık seyrediyor

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi kapanış rakamına yakın 506 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 primle 17.944 puan seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi kapanış rakamının hemen altında 7.740 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,1'e yakın artışla 33.803 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,3 yükselişle 10.522 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yataya yakın 8.166 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi düşüş eğiliminde hareket ederek 1,0880'den işlem görüyor.

ABD'de dün açıklanan ve beklentilerin üzerinde gerçekleşen Üretici Fiyat Endeksi verileri sonrası ABD Merkez Bankasının faiz indirimine bu yılın ilk yarısında başlama ihtimalinin zayıflaması, pay piyasalarında risk iştahının azalmasına neden oldu.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, faizler konusunda haziran ayında alınacak kararı desteklediklerini belirtirken, ECB Üyesi Klaas Knot, ilk faiz indirimi için kişisel olarak haziran ayını işaretlediğini bildirdi.

İngiltere tarafında 11-14 mart tarihlerinde gerçekleştirilen piyasa anketinde, İngiltere Merkez Bankasının eylül sonuna kadar en az bir kez faiz indireceği, ilk indirimin ise üçüncü çeyrekte yapılabileceği tahmin edildi.

Öte yandan, Ukrayna-Rusya Savaşı'na ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün yaptığı açıklamada, rakip olarak nitelendirdiği Rusya'nın savaşı kazanması halinde Avrupa'nın kredibilitesinin sıfıra ineceğini söyledi.

Analistler günün geri kalanında ABD'de New York Fed imalat sanayi endeksi, sanayi üretimi ile Michigan Tüketici Güven Endeksi'nin takip edileceğini belirtti.