Spot Bitcoin ETF’lerine net giriş 1 milyar dolara ulaştı

SoSoValue verilerine göre, 12 Mart'ta Bitcoin spot ETF'lerine toplam net giriş 1,05 milyar dolar oldu. En yüksek sermaye girişi 848,9 milyon dolar ile BlackRock iShares Bitcoin Trust'ta gerçekleşti.

Bu, ETF'lerin ilk işlem gününden bu yana en yüksek tek günlük net giriş miktarı olarak kayıtlara geçti.

Spot Bitcoin ETF'lerine şu ana kadar toplam sermaye girişi 12 Mart itibariyle 11,14 milyar dolara ulaştı.

BlackRock iShares Bitcoin Trust'a toplam sermaye girişi 11,44 milyar dolar oldu.

Grayscale'in spot Bitcoin borsa yatırım fonunun pazar payı, 11 Ocak'ta ABD'de spot Bitcoin ETF'lerinin işlem görmeye başlamasından bu yana ilk kez %50'ninaltına düştü.

Dune Analytics verilerine göre, 12 Mart itibariyle Grayscale Bitcoin Trust'taki (GBTC) toplam yönetim altındaki varlıklar (AUM) 28,5 milyar dolara geriledi ve Grayscale şu anda 10 ABD Bitcoin ETF'i tarafından tutulan toplam 56,7 milyar doların %48,9'unu oluşturuyor.