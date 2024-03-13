BOJ tahvil alımlarını sürdürmeyi düşünüyor

Japonya Merkez Bankası (BOJ) borsa yatırım fonu alımlarını sona erdirmeyi, tahvil alımlarını sürdürmeyi düşünüyor Konuyla ilgili bilgi sahibi kişilere göre BOJ yetkilileri, yüzde 2 enflasyon hedefine ulaşılması halinde 2010 yılında uygulamaya konulan borsa yatırım fonu (ETF) alımlarını kaldırmayı düşünüyorlar.

Bloomberg News'un haberine göre yetkililer, kısa süre önce rekor seviyeye ulaşan bir piyasada risk primlerini sınırlamak için ETF satın almaya devam etmeye çok az ihtiyaç olduğunu düşünüyor.

Banka hisse senedi piyasasını desteklemekten vazgeçebilirken, tahvil piyasasını istikrarlı tutmaya ve keskin getiri artışları durumunda müdahale etmeye kararlı olmaya devam edecek gibi görünüyor.

BOJ geçen yıl sadece üç kez ETF satın aldı ve hisse senetlerindeki keskin düşüşün ardından bu hafta daha fazla satın alma konusundaki isteksizliğinin işaretleri netleşti. BOJ, hisse senetleri sabah seansında %2 veya daha fazla düştüğünde ETF satın alma şeklindeki olağan oyun kitabından farklı olarak Pazartesi günü piyasanın dışında kaldı.

BOJ, enflasyon hedefine ulaşmak için parasal genişlemenin bir parçası olarak hisse senedi fonu satın alan tek büyük merkez bankasıdır. Bu önlem uzun zamandır tüccarlar ve analistler tarafından piyasa fiyatlarını bozduğu ve hissedarların kurumsal yönetim üzerindeki gözetimini sınırladığı gerekçesiyle eleştiriliyor.

Alımları sayesinde Japon hisse senetlerinin en büyük tek sahibi haline geldi. Nikkei 225 hisse senedi endeksinde bu yıl kaydedilen artışlar göz önüne alındığında, daha fazla alımın yatırımcılar tarafından daha fazla incelemeye tabi tutulması muhtemeldi.

Konuyla ilgili bilgi sahibi kişilerin bu hafta başında Bloomberg'e verdiği bilgiye göre, BOJ yetkilileri faiz oranlarını artırmaya yaklaşıyor ve gelecek haftaki politika toplantısında bu ay harekete geçip geçmeyeceklerine karar verecekler.

Merkez bankası, ekonomiyi destekleyen ücret artışı ile istikrarlı bir enflasyon elde etmeye çalışıyor. Fiyat artışları BOJ'un %2'lik hedefini aşmış olsa da, banka teşvikleri azaltmadan önce pozitif bir enflasyon döngüsünü destekleyebilecek daha güçlü ücretlere dair daha fazla kanıt görmesi gerektiğini savunuyor.