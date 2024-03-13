Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi kapanışın hemen üzerinde 506,7 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,3 değer artışıyla 17.995 puan seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 artışla 7.758 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,2 primle 33.834 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,7 yükselişle 10.468 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 yükselişle 8.105 puanda bulunuyor.

Avro dolar paritesi yatay seyirle 1,0930 seviyelerinde işlem görüyor.

ABD'de dün açıklanan enflasyon verisinin ardından küresel piyasalarda gözlemlenen pozitif hava yeni günde Avrupa borsalarına taşınırken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyelerinden Francois Villeroy de Galhau'nun banka yetkilileri arasında faiz indiriminin bahar aylarından başlaması konusunda fikir birliği oluştuğunu söylemesi de risk iştahını destekledi.

Öte yandan İngiltere'de gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) ocak ayında beklentilere paralel olarak aylık yüzde 0,2 artarken yıllık bazda yüzde 0,3 azaldı. Ekonomi, Kasım 2023 ile Ocak 2024 dönemini kapsayan üç aylık dönemde ise önceki üç aylık döneme göre yüzde 0,1 daraldı.

Sanayi üretimi ocakta aylık yüzde 0,2 azalırken, yıllık bazda yüzde 0,5 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti. Ülkede dış ticaret açığı ise 14,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Analistler, günün geri kalanında ECB yetkililerinin açıklamaları ile Avro Bölgesi sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini bildirdi.