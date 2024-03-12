Nikkei 225 Endeksi’nde BoJ etkisi

Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) önümüzdeki hafta negatif faiz politikasını değiştireceğine dair artan beklentiler Tokyo Borsası'nda Nikkei 225 Endeksi'ni geriletti.

Nikkei 225, sabah seansında geniş çaplı kayıplar gördükten sonra toparlandı. Günün ilk seansında %0,6 düşüşle 38.586,92 seviyesine gerileyen Nikkei 225 şu sıralarda yüzde /,47 kayıpla 38638,47 puan seviyesinde.

Çip üretim ekipmanı devi Tokyo Electron'da yaşanan yüzde 1,6'lık kayıp Nikkei'deki düşüşe 61 puan katkı verdi.

Yapay zeka odaklı startup yatırımcısı SoftBank Group yaklaşık %1 düştü.

Piyasalar , BoJ'un 18-19 Mart'taki politika toplantısında negatif faiz oranlarından çıkabileceği beklentisini satın alıyorlar.

Nomura Securities'in Yatırım İçeriği Departmanı stratejistlerinden Maki Sawada, "Piyasada BoJ'un negatif faizlerden çıktığında ETF alımlarını durduracağına dair güçlü bir inanç var. Böyle bir durumda alım yapmaması, özellikle bankanın bir sonraki para politikası toplantısı yaklaşırken, politika revizyonlarına yönelik beklentileri güçlendirdi" dedi.