İngiliz sterlininden güçlü performans

İngiliz Sterlini, ülke ekonomisinin beklenenden daha iyi direnç gösterdiğine ve faiz oranlarının daha uzun süre yüksek kalacağına dair işaretlerle bu yıl dünya genelinde para birimlerinin %90'ından fazlasını geride bırakan bir toparlanma performansı gösterdi.



Bloomberg tarafından takip edilen 140'tan fazla küresel döviz kurundan oluşan bir evrene göre, 2024 lılında İngiliz sterlininden aralarında Kenya, Zambiya ve Sri Lanka'nınkiler de dahil olmak üzere yalnızca 11 para birimi daha iyi performans gösterdi



Analistlere göre bunun nedeni basit: İngiltere ekonomisi korkulandan daha dirençli olması. Bu durum, İngiltere'yi faiz oranlarını Fed ve ECB'de dahil olmak üzere en büyük muadillerinden daha uzun süre mevcut seviyelerinde tutmaya teşvik edecek.



Fed ve ECB'nin Haziran'da, İngiltere Merkez Bankası'nın ğustos ayında faiz indirimine gitmesi bekliyor.



Bank of America G-10 döviz stratejisi başkanı Athanasios Vamvakidis, "Geçen yıl İngiltere büyük ekonomiler arasında en kötü büyüme-enflasyon karışımına sahipti. Şimdi ise ekonomi toparlanıyor ve enflasyon düşüyor gibi görünüyor" değerlendirmesini yaptı. Sterlinin yılsonuna kadar 1,37 dolara yükseleceğini düşünenm Vamvakidis, "Veri karışımı daha iyi hale geliyor, bu da özellikle aşağı yönlü bir fikir birliği göz önüne alındığında GBP'yi destekliyor" dedi.