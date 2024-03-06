SPK, BofA’ya inceleme başlattı: O rapor kasıtlı mı yayınlandı?

Bank of America, 29 Şubat'ta yayımladığı Erdemir raporuyla o tarihte 45 lira üzerinde işlem gören Erdemir hisseleri için hedef fiyatını 17 liraya düşürmüştü. İki gün önce de Erdemir için yazdığı raporu değiştiren kurum, Erdemir hedef fiyatını 47 TL'ye revize etti. SPK, bu raporu kasıtlı olarak piyasaya sunulup sunulmadığı inceliyor. Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör bugünkü köşesinde, "Bu iki fiyatta kim işlem yapmış? Asıl önemli olan bu…" diyerek süreci ele aldı.

İşte Güngör'ün o yazısı:

Olacak iş değil… Sanırım, bir ilk… Hayır arada birkaç TL olsa 'hata payı' anlaşılabilir. Ama biri 17, diğeri 47… Aradaki farka bakar mısınız?

Bank of America'nın (BofA), Erdemir raporundan bahsediyorum. Biliyorsunuz, 29 Şubat'ta, 45 TL'nin üzerinde işlem gören Erdemir hisseleri için kurum hedef fiyatını 17 liraya düşürdü. Hisse o gün yüzde 3 düştü. Erdemir o gün tepkisini koydu. OYAK Maden Metalurji Finansal Yönetim ve Mali İşler Grup Başkan Yardımcısı Serdar Başoğlu, yazılı bir açıklama yapıp, raporu yazan analistin son iki yılda şirketin hiçbir yatırımcı sunumuna, konferansına veya analist brifingine katılmadığını söyledi. Başoğlu, "Rapora katılmıyoruz" dedi.

Düşünsenize, 2 yıl şirketin hiçbir toplantısına katılmadan rapor yazıyorsun. Onu yayınlıyorsun. Hissede binlerce yatırımcının parasıyla oynuyorsun!

Tabii, bu rapor çıktıktan sonra OYAK Grubu teyakkuz ilan etti.

OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem'in konuyu bizzat takip ettiğini biliyorum. BofA ile görüşmeler yapıldı. Yaptığı işin yanlış olduğu anlatıldı. Tepkiler üzerine BofA 4 Mart pazartesi günü hissede hedef fiyatı revize edip 47 TL olarak açıkladı. Oyak Grubu, Erdemir yatırımcılarını mağdur etmemek için pazartesi günü 6.5 milyon lot geri alım yaptı. Savaş Erdem dün yaptığı açıklamada, "Yatırımcılar adına hassasiyetimizi BofA'nın ciddiyetle ele alıp, değerlendirerek rapordaki modeli düzeltmesi yerinde bir karar olmuştur. Doğru bir iletişimle, hem raporu hazırlayan kuruma hem de kamuoyuna durumu anlattık ve analist raporundaki yanlış modelin düzeltilmesini sağladık. Yatırımcılarımızın Erdemir'e güvenmesi, Erdemir'in de yatırımcılarını koruması esasına dayalı mekanizma çalıştı, yanlışlık ortadan kalktı" dedi.

Peki bundan sonra ne olacak?

Yatırımcı için iyi, BofA için kötü bir haber vereyim.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) konuyla ilgili inceleme başlatmış durumda… BofA'nın bu raporu kasıtlı olarak piyasaya sunup sunmadığı inceleniyor. İlk raporun yayınlandığı gün ve hedef fiyatla ilgili düzeltmenin yapıldığı günün işlemleri inceleniyor.

Kurumun raporunun fiyat hareketlerine neden olduğu kesin. Fakat bu iki fiyatta kim işlem yapmış? Asıl önemli olan bu… İşte tüm bu konular şu anda SPK'nın merceği altında… Eğer, bu iki rapor arasındaki fiyat hareketlerinden BofA yararlanmışsa meselenin rengi değişir.

Benden söylemesi…