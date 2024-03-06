Nikkei Wall Street’teki düşüşün baskısıyla geriledi

Japonya'nın Nikkei 225 Endeksi, tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmasının ardından başlayan kar realizasyonları ile bu sabah geriledi.

Wall Street'te gece boyunca yaşanan teknoloji kaynaklı düşüş Nikkei 225 Endeksi üzerinde de baskı yarattı. Hem hassas makineler hem de elektrikli makineler sektörleri Tokyo Borsası'nın 33 sektör grubu arasında en düşük performans gösteren üç sektör arasında yer aldı.

Nikkei %0,18 düşüşle 40.025,96 seviyesine gerilerken, çip ile ilgili hisseler olan Renesas, Lasertec ve Sumco'nun her biri %3'ten fazla değer kaybetti.

Nikkei endeksi gerilerken, daha geniş kapsamlı Topix %0,14 yükseldi.