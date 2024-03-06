Küresel piyasalar negatif seyrediyor

Fed'in faiz indirim zamanlamasına ilişkin belirsizlik devam ederken, haftanın geri kalanında açıklanacak makroekonomik veriler öncesinde yatırımcıların temkinli davrandığı göze çarpıyor.

Analistler, bugünkü özel sektör istihdamına ilişkin verilerin yanı sıra JOLTS açık iş sayısı ve cuma günü açıklanacak istihdam raporu verilerinin de Fed'in önümüzdeki dönemde atacağı adımlara dair sinyaller verebileceğini belirterek, Powell'ın bugün gerçekleştireceği sunumun yatırımcılar tarafından yakından takip edileceğini söyledi.

İşinden ayrılanlar ile işe alınan kişi sayısını gösteren JOLTS ve ADP özel sektör istihdamı verilerinin iş gücü piyasasına ilişkin önemli işaretler verebileceğini anımsatan analistler, söz konusu verilerin ardından açıklanacak Fed Bej kitap raporunun da yatırımcıların odağında bulunduğunu dile getirdi.

Öte yandan, dün ABD'de açıklanan makroekonomik veriler karışık sinyaller verdi. Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), şubatta aylık bazda 0,8 puan azalışla 52,6'ya gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşirken, S&P Global'in açıkladığı nihai verilere göre de hizmet sektörü PMI 52,3 ile tahminleri aştı.

İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI da şubatta bir önceki aya kıyasla 0,5 puan artışla 52,5'e yükselerek öngörüleri geride bırakırken, fabrika siparişleri ocakta aylık bazda yüzde 3,6 azalarak tahminlerin altında kaldı.

Söz konusu verilerin ardından bugün para piyasalarında, Fed'in ilk faiz indirimine gitme ihtimali mayısta yüzde 22 ve haziranda yüzde 71 ile fiyatlanıyor.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün 8 baz puan gerileyerek yüzde 4,14'e inerken, bugün yüzde 4,15 üzerinde dengelendi.

Düşüş eğilimini dün üst üste üçüncü işlem gününe taşıyan dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışının hemen üzerinde 103,8 seviyesinde bulunuyor.

Fed'in yılın ilk yarısında politika faizini indirmeye başlayabileceğine ilişkin beklentilerin gücünü koruması ve Orta Doğu'da devam eden jeopolitik risklerin de etkisiyle altının ons fiyatı, dün yüzde 0,6 artışla günü 2 bin 130 dolardan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi. Şu dakikalarda, ons altın fiyatı önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 2 bin 126 dolardan alıcı buluyor.

Dün, ABD'de petrol stoklarının artmaya devam ettiğini gösteren raporun, arz fazlası olabileceğine dair bir işaret vermesiyle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1 gerileyerek 81,8 dolara indi. Şu dakikalarda ise Brent petrolün varil fiyatı önceki kapanışına göre yüzde 0,1 artışla 81,9 dolardan işlem görüyor.

Ayrıca, kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına (ETF) ilginin devam etmesiyle dün rekor kırdı. En son Kasım 2021'de 69 bin dolar seviyesini test eden Bitcoin, dün kısa süreliğine 69 bin doların üzerinde işlem gördü. Kripto para birimi bugün 64 bin doların hemen altında seyrediyor.

Pay piyasaları tarafında ise teknoloji şirketlerinin hisselerindeki düşüş dikkati çekerken, Çin'de akıllı telefon satışlarının yılın ilk 6 haftasında yüzde 24 düştüğüne dair raporun açıklanmasının ardından dün yüzde 3'e yakın değer kaybeden Apple, böylece düşüş eğilimini üst üste beşinci işlem gününe taşıdı.

ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla'nın Berlin fabrikasında üretimin, tesisin yakınlarında çıkan bir yangın sonrasında yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle durma noktasına geldiği bildirildi. Tesla'nın hisse fiyatındaki düşüş son iki günde yaklaşık yüzde 11'e ulaştı.

Starbucks'ın Orta Doğu'daki işletme haklarına sahip Kuveyt merkezli Alshaya Group, İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden saldırıları nedeniyle boykotların hedefi haline gelen kahve zincirinin bölgedeki mağazalarında işten çıkarmaya gitme kararı aldı.

Düşüş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşıyan Starbucks'ın hisse fiyatı dün yüzde 1,3 değer kaybetti.

Öte yandan, ABD'de başkanlık yarışında 15 eyalette yapılan ön seçimleri, beklendiği gibi Demokrat Parti'de Joe Biden, Cumhuriyetçi Parti'de ise Donald Trump domine etti.

Dün, New York borsasında, Nasdaq endeksi yüzde 1,65, S&P 500 endeksi yüzde 1,02 ve Dow Jones endeksi de yüzde 1,04 azalış kaydetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne de negatif bir seyirle başladı.

Avrupa borsalarında dün karışık seyir hakim olurken, bölge genelinde açıklanan ekonomik aktiviteye ilişkin veriler karışık sinyaller verdi.

Yarın Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararı ve ardından ECB Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı sözle yönlendirmeler öncesinde yatırımcıların temkinli davrandığı görülüyor.

Dün bölge genelinde açıklanan veriler karışık sinyaller verirken, İngiltere hariç hizmet sektörü ve bileşik PMI verilerinin beklentileri aşması dikkati çekti.

Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ise ocakta aylık bazda yüzde 0,9 ve yıllık bazda yüzde 8,6 azalışla beklenenden daha fazla geriledi.

Dün, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,08 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,71 değer kazanırken, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,03 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,30 azalış kaydetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne negatif bir seyirle başladı.

Asya pay piyasalarında da karışık seyir öne çıkarken, bugün Çin Ulusal Halk Kongresi'nden (ÇUHK) gelecek haber akışı yatırımcıların odağında bulunuyor.

Dün, Çin Başbakanı Li Çiang, Pekin'de düzenlenen ÇUHK yıllık genel kurulunda hükümetin çalışma raporunu ve bütçe taslağını meclise sundu.

Çin'in Gayri Safi Yurt İçi Hasılasının (GSYH) 2023'te yüzde 5,2 artışla 126 trilyon yuanı (yaklaşık 17,5 trilyon dolar) aştığını ifade eden Çin Başbakanı Li Çiang, 2024'te "yüzde 5 civarında" büyüme hedeflediklerini belirtti.

Analistler, bugün de Çin ekonomi yönetiminin basın açıklaması yapmasının beklendiğini vurgulayarak, Çin hükümetinin ekonomiyi destekleyici yeni teşvik paketleri açıklayacağına yönelik beklentilerin sıcaklığını koruduğunu söyledi.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,01 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 azalış kaydederken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,2 değer kazandı.

Yurt içinde dün satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,53 değer kaybıyla 8.860,52 puandan tamamladı.

Dolar/TL, dün alıcılı bir seyir izleyerek günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 31,5917'den tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 31,7170 seviyesinden işlem görüyor.

Öte yandan, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), sıkı para politikası duruşunu destekleyici ilave sıkılaşma adımları attı.

TCMB, kredi büyümesine dayalı menkul kıymet tesisi kapsamında, TL ticari krediler için yüzde 2,5 olan aylık büyüme sınırının yüzde 2'ye indirilmesine, ihtiyaç kredilerinde yüzde 3 olan aylık büyüme sınırının yüzde 2'ye düşürülmesine, taşıt kredilerinde ise yüzde 2 sınırının korunmasına karar verildiği bildirildi.

TCMB duyurusunda, "Menkul kıymet tesisine ek olarak, kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılık tesis edilmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Ayrıca, parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesine yönelik ilave adımlar üzerinde çalışılmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Diğer yandan, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türk İslami bankacılığının 2024'te önceki yıllara kıyasla yavaş da olsa sektör ortalamasının üzerinde büyümeyi sürdürmesinin beklendiğini bildirdi.

Ayrıca, Fitch Ratings'in cuma günü piyasalar kapandıktan sonra açıklaması beklenilen Türkiye değerlendirme raporu da yatırımcıların odağında bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu ifade ederek, yurt dışında ise Almanya'da ticaret dengesi ile Avro Bölgesi'nde perakende satışları, ABD'de ADP özel sektör istihdamı, Fed Bej kitap raporu ve JOLTS açık iş sayısı verilerinin yanı sıra Fed Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de gerçekleştireceği sunumun takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan, BIST 100 endeksinde 8.800 ve 8.700 seviyelerinin destek konumunda olduğunu belirten analistler, 8.900 ve 9.000 puanın direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Almanya, ocak ayı ticaret dengesi

13.00 Avro Bölgesi, ocak ayı perakende satışlar

16.00 ABD, şubat ayı ADP özel sektör istihdamı

18.00 Fed Başkanı Powell'ın konuşması

18.00 ABD, ocak ayı JOLTS açık iş sayısı

22.00 Fed Bej kitap raporu