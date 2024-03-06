Çin’de yatırımcı ilgisindeki büyük artış yaşandı

Çin'de yatırımcılar offshore varlıklara yatırım yapan fonlara büyük bir hızla yönelmeye devam ediyorlar, bu da yurtdışı yatırım limitlerini ve Pekin'in iç piyasaları canlandırma, yuanı istikrara kavuşturma çabalarını zorlaştırıyor.

Çin Varlık Yönetimi Birliği'nin verilerine göre, Ocak ayında satılan Nitelikli Yurtiçi Kurumsal Yatırımcı (QDII) fon birimleri yıllık bazda %50 artışla rekor seviyeye ulaşırken, yerli hisse senedi yatırım fonları %35 düşüş gösterdi. QDII fonları için yönetilen varlıklar yıllık bazda %19 artış gösterdi.

Yurtdışına çıkışlar, Çin'in sermaye hesabı ve para birimi üzerindeki baskıyı ve yerli yatırımcıların kendi iç piyasalarına olan güvenlerini yeniden inşa etmede karşılaştıkları zorlukları göstermekter.

Çin hisse senetleri son beş yılın en düşük seviyesine yaklaşırken, ülkenin 30 yıllık hazine tahvillerinin getirileri rekor düşük seviyelere geriledi.

Müşterilerinin QDII aracılığıyla yatırım yapmalarına yardımcı olan Şanghay merkezli FR Harvest Asset Management'ın kurucu ortağı Le Rong, "Varlıklı müşterilerimizin varlık dağılımını çeşitlendirmeye yönelik acil bir ihtiyaç duyduklarını hissediyoruz. 20 yıllık yüksek büyüme ve yüksek getirinin ardından, Çin ekonomisi öngörülebilir gelecekte bir yavaşlamayla karşı karşıya" dedi.

QDII programı, Çin Devlet Döviz İdaresi (SAFE) tarafından belirlenen bir kota veya giden yatırım limiti ile sınırlandırılmış durumda.

Resmi verilere göre Temmuz ayından bu yana yeni kota verilmedi ve onaylanan toplam kota 165,5 milyar dolarda kaldı.