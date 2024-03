Kripto para piyasalarında neler oluyor? Şant Manukyan: Bir şey kulağa çok iyi geliyorsa...

Bitcoin'de halving dönemi geliyor. Bu beklentiyle sert yükselişler görüyoruz. "100 bin dolar" bekleyenler var. "Beklenti bitecek, sert geri çekilme gelecek" diyenler var. Siz hangi tarafa daha yakınsınız?

Halving benim açımdan bir şeyi ifade etmiyor. Bundan önceki halvingin kendi döneminde de bakarsanız öyle muazzam bir hareket vs. olmadı. Kovid nedeniyle Fed'in yaptıkları bir anda şişirdi Bitcoin'i. Benim gözümde halving gerçek bir beklenti değil. Ama bugüne dönersek dışarıdan yeni bir para girişinin olması ve bu olurken de Bitcoin yatırımcısı biliyorsunuz kolay kolay Bitcoin'inden ayrılmaz. 'Hold et' diye bir sloganı da vardır. Bu olurken bir andan da Bitcoin arzında bir yavaşlama olacak olması tabi benzine ateş dökebilir. Dolayısıyla 100 bin dolarların üzerine de çıkabilecek spekülatif dalgayla karşı karşıyayız. Çünkü bunu sadece Bitcoin ile değerlendirmemek lazım. Şu anda baktığımızda hisse senedi piyasası çok kuvvetli bir ralli içinde. Altın gibi reel bir getirisi olmayan, bir kuponu, faizi vs. olmayan bir metal bile yeni zirve yapıyor. Dolayısıyla genel bir riskli varlıklara doğru kayış olduğunu görüyoruz. O yüzden bu elbette Bitcoin'i de peşinden sürükleyen bir harekettir.