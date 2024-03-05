BOJ Başkanı: Merkez bankası dijital paranın gizliliğine odaklanmalı

Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkanı Kazuo Ueda, merkez bankasının bir dijital para birimi (CDBC) çıkarması durumunda, gizliliğin korunmasının sağlandığı bir çerçeve tasarlamanın gerekli olduğunu söyledi.

Ueda, merkez bankası dijital para birimleri üzerine yaptığı bir konuşmada, "Japonya'da perakende bir CBDC çıkarılıp çıkarılmayacağına halk arasında yapılacak tartışmalarla karar verilmelidir. Bu tür tartışmaları kolaylaştırmak için BOJ teknik deneyler ve kurumsal düzenlemelere yönelik araştırmalara devam ediyor" dedi.