Asya borsaları karışık seyretti

Analistler, küresel pay piyasalarının ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizliklerin devam etmesiyle negatif bir seyir izlediğini belirterek, Çin Kongresi'ne ilişkin haber akışının yatırımcıların odağına yerleştiğini ifade etti.

Yasama organı Çin Ulusal Halk Kongresi ile danışma meclisi işlevini yerine getiren Çin Halk Siyasi Danışma Konferansının eş zamanlı düzenlenen genel kurul toplantıları, ülkenin yakın dönemdeki ekonomi stratejisi ve hedeflerini, iç siyaset ve dış politika önceliklerini ortaya koyması açısından kritik önem taşıyor.

Çin hükümetinin ekonomiyi desteklemek üzere daha fazla teşvik paketi açıklayacağına yönelik beklentilerin arttığını dile getiren analistler, söz konusu toplantılardan çıkacak kararlar öncesinde yatırımcıların temkinli davrandığını belirtti.

Öte yandan, bugün Japonya'da açıklanan verilere göre Tokyo enflasyonunun yıllık bazda yüzde 2,5 ile beklentiler paralelinde gerçekleşmesi, Japonya Merkez Bankasının negatif faiz politikasının sonlarına yaklaştığına ilişkin öngörüleri destekledi.

Japonya'da hizmet sektörü PMI 52,9 ile beklentileri aşarken, Çin'de Caixin hizmet sektörü PMI 52,5 ile tahminlerin altında kaldı.

Söz konusu gelişmelerle, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,47 artışla günü 40.098 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi önceki kapanışının hemen üzerinde 150,5 seviyesinde bulunuyor.

Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,93 azalışla 2.649 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 3.040 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,4 değer kaybıyla 73.590 puan seviyesinde işlem görürken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,6 azalışla 16.170 puanda seyrediyor.