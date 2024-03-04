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Giriş Tarihi: 4.3.2024 09:11 Son Güncelleme: 4.3.2024 09:12

Petrol fiyatları yüksek açılışın ardından geriledi

Petrol fiyatları yüksek açılışın ardından geriledi

Petrol fiyatları günün erken saatlerinde Asya seansında yaşanan yükselişin ardından geriledi.

Suudi Arabistan'ın resmi basın ajansının Pazar günü yaptığı açıklamada, OPEC ve Rusya gibi müttefiklerinden oluşan OPEC+'nın gönüllü üretim kesintilerini ikinci çeyreğe uzatacağını söylemesi bu sabah petrol fiyatlarını biraz yukarı çekti, ancak bu kalıcı olmadı.

ICE'de Brent petrolü cuma gününe göre 7 cent düşüşle 83,48 dolar/varilden ve NYMEX'de Batı Teksas petrolü 17 cent düşüşle 79,80 dolardan işlem görüyor.

SMBC Nikko Securities'in baş piyasa ekonomisti Yoshimasa Maruyama ise OPEC+'nın bu hamlesinin ham petrol fiyatlarını desteklemeye devam edeceğini savudu.

Ancak Maruyama, OPEC+'nın petrol üretim kesintilerinin devamının geniş çapta beklendiğini ve herhangi bir sürpriz olmadığını da sözlerine ekledi.

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Petrol fiyatları yüksek açılışın ardından geriledi
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