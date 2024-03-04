Apara Piyasalar Nikkei 225 Endeksi ilk kez 40 bin puanı aştı
Giriş Tarihi: 4.3.2024 09:54

Nikkei 225 Endeksi ilk kez 40 bin puanı aştı

Nikkei 225 Endeksi ilk kez 40 bin puanı aştı

Japonya'nın gösterge hisse senedi endeksi Nikkei 225, çip ile ilgili hisse senetlerindeki artışla ilk kez 40000'in üzerine çıktı.

Nikkei Endeksi bu sabah %0,9 artışla 40258,41 seviyesini gördü. 22 Şubat'ta endeks 34 yıl sonra ilk kez tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak 1989'da Japon varlık balonunun zirvesinde ulaşılan bir önceki rekorun üzerinde kapannmıştı. Endeks o zamandan bu yana rekor seviyelerini birkaç kez yeniledi.

Nikkei Endeksi, ılımlı enflasyonun geri dönüşü, kurumsal yönetimdeki iyileşmeler ve yurtdışında kazanılan şirket karlarının yen cinsinden değerini artıran zayıf yenin etkisiyle 2023'te %28 yükseldikten sonra bu yıl Cuma gününe kadar %19 yükseldi. Çip hisselerindeki artış son kazançlara öncülük etti.

Yıllarca süren deflasyon ve yavaş büyümeyle gölgelenen Japon borsası, geçtiğimiz on yıllar boyunca diğerlerinin gerisinde kaldı.

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Nikkei 225 Endeksi ilk kez 40 bin puanı aştı
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