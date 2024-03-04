Emtia piyasası temkinli yükseldi

ABD'de açıklanan verilerin ardından Fed'in faiz indirimlerine yılın ikinci çeyreğinde başlayabileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesi emtia piyasasında risk iştahını artırdı.

Analistler, Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki yavaşlamanın devam ettiğine işaret eden verilerin varlık fiyatları üzerinde etkili olduğunu belirtti.

Öte yandan ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsünün (ISM) imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), şubatta 47,8 ile piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi şubatta önceki aya kıyasla 2,1 puan azalarak 76,9'a düştü.

Söz konusu veriler de Fed'in para politikasında gevşemeye gidebileceğine yönelik beklentileri güçlendirdi.

DEĞERLİ METALLERDE ALTIN VE GÜMÜŞE TALEP ARTTI

Geçen hafta altın yüzde 2,3, gümüş yüzde 0,9 değer kazanırken, platin yüzde 1,7, paladyum yüzde 2,1 değer kaybetti.

Baz metallere bakıldığında ise haftayı bakır yüzde 0,7, kurşun yüzde 2,9 düşüşle, alüminyum yüzde 2,6, nikel yüzde 1, çinko yüzde 0,5 artışla tamamladı.

Şili'de bakır üretimindeki artış bakır fiyatlarının düşmesine neden oldu. Arz endişeleri nikel fiyatlarında yükselişe yol açtı.

Avustralya merkezli finansal hizmetler ve altyapı varlık yönetimi şirketi Macquarie Group'a göre, Endonezya'daki madencilik faaliyetlerine verilen onay kısıtlanırsa, küresel nikel piyasasında bu yıl sürpriz bir açık oluşabilir.

ENERJİ GRUBUNDA SERT YÜKSELİŞLER GÖRÜLDÜ

Enerji grubunda ise sert yükselişler görüldü. Geçen hafta Brent petrol yüzde 2,9, New York Ticaret Borsası'nda işlem gören doğal gaz da yüzde 14,5 arttı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) üretim kesintisi uygulamasını bu yılın ikinci çeyreğine uzatacağına ilişkin beklentiler, Brent petroldeki fiyat artışında etkili oldu.

OPEC+ grubu Kasım 2022'de günlük 2 milyon varillik üretim kesintisi yapacağını duyurmuş, geçen yıl mayıs itibarıyla da günlük yaklaşık 1,6 milyon varil ilave kesinti yapma kararı almıştı. Buna ek olarak 9 üye ülke, Temmuz 2023'ten bu yana değişen miktarlarda gönüllü kesintiye gitmişti.

Grup, şubat başında yaptığı açıklamada, petrol üretimini azaltma politikasını 3 Nisan'a kadar sürdüreceğini teyit etmişti.

Yunanistan'ın Avrupa Birliği'nin (AB) Kızıldeniz'deki "Aspides" misyonuna katılmaya karar verdiğini bildirmesi, Orta Doğu'da devam eden jeopolitik gerilimin diğer bölgelere de sıçrayacağı endişelerini artırarak Brent petrolün fiyatının yukarı yönlü hareketlerini destekledi.

Üretimin düşeceğine yönelik öngörüler de doğal gaz fiyatlarını yukarı yönlü etkiledi.

Tarım grubunda da Chicago Ticaret Borsası'nda işlem gören buğdayın fiyatı yüzde 1,8, pirinç yüzde 2,2 azalırken, mısır yüzde 2,7, soya fasulyesi yüzde 0,7 artış kaydetti.

Intercontinental Exchange'te işlem gören pamuğun fiyatı yüzde 6,5, kakaonun yüzde 1,1, kahvenin yüzde 1,7 yükselirken, şeker yüzde 3,8 azalış kaydetti. Kakao fiyatı ton başına 6 bin 648 dolarla tarihi zirveyi gördü.

Dolar endeksinin gerilemesiyle talebe yönelik artan beklentiler tarım grubunu olumlu etkileyen önemli faktörler arasında yer aldı.

Dünya mısır üretim tahminlerinin önceki aya göre düşüş göstermesi, fiyatlarda yükselişe neden oldu.

Vadeli şeker kontratlarında fiziki teslimatların azalması ve bunun talebe yönelik endişeleri tetiklemesi ise şeker fiyatlarında değer kaybına neden oldu.

Pamuk arzına yönelik devam eden endişeler pamuk fiyatlarında yükselişe neden oldu.