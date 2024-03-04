Çin’in ABD’nin stratejik rezervlerinden petrol alması yasaklanacak

ABD'de Kongre liderleri tarafından açıklanan ABD finansman yasasındaki önlem, Çin'in ABD'nin Stratejik Petrol Rezervinden petrol almasını engelleyecek.



Çin'e SPR satışı konusu, Demokrat Başkan Joe Biden'ın 2022 yılında Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrasında artan benzin fiyatlarını kontrol altına almak için 180 milyon varil SPR petrolü satılacağını açıklamasının ardından alevlendi.



O yıl SPR, Çinli Sinopec'in Houston merkezli bir kolu olan UNIPEC America'ya 1 milyon varil sattı. 2017 yılında, eski Başkan Donald Trump döneminde, SPR petrolünün bir kısmı Çin devlet petrol şirketi PetroChina Co Ltd'nin bir yan kuruluşu olan PetroChina International'a satıldı.



SPR şu anda 360 milyon varilden fazla petrol tutuyor ancak 2022'deki satışlar nedeniyle 40 yılın en düşük seviyesine yakın.



Geçtiğimiz Temmuz ayında Demokratların kontrolündeki Senato, SPR petrolünün Çin'e ihracatını yasaklayan bir tasarıyı 85'e karşı 14 oyla kabul etti. Demokrat Senatör Chris Murphy o dönemde yaptığı açıklamada bu tasarının bir sorunu çözdüğü yanılsaması yarattığını ancak çok az siyasi etkisi olduğunu ve muhtemelen yarardan çok zarar getirdiğini söyledi.