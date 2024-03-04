BofA S&P 500 Endeksi için hedefini 5400 puana çıkardı

Bank of America Corp.'tan Savita Subramanian, S&P 500 Endeksi için hedefini Wall Street'teki en yüksek seviyeye çıkaran stratejistler arasına katıldı.

Subramanian, S&P 500'ün 2024 yılınrı 5.400 seviyesinde tamamlamasını bekliyor ve bu da Cuma günkü kapanışa göre yaklaşık %5'lik bir kazanç anlamına geliyor. Stratejist daha önce S&P 500 için 2024 sonu hedefini 5.000 puan olarak ifade etmişti.

Subramanian, göstergelerin ileride daha güçlü kazanç büyümesi ve "şaşırtıcı" kar marjı esnekliği konusunda yükseliş sinyalleri verdiğini söyledi.

BofA'nın ABD hisse senedi ve kantitatif strateji başkanı olan Subramanian, yazdığı yatırımcı notunda, "Boğa piyasaları coşkuyla sona eriyor - henüz o noktada değiliz. Duyarlılık iyileşti, ancak coşku alanları sınırlı" dedi.

BofA'nın S&P 500 endeksi için belirlediği 2024 yılı sonu hedefi şu anda Wall Street'teki en yükseliş eğilimli stratejilerden biri.

Yardeni Research'ten Ed Yardeni ve UBS Group AG'den Jonathan Golub ile aynı yılsonu görünümüne sahipler.